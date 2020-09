Tecnologia Saiba como usar o WhatsApp Web pelo celular

1 de setembro de 2020

Ao ser visto pelo celular, a funcionalidade do WhatsApp Web deve ficar um pouco comprometida.

O WhatsApp Web foi projetado para funcionar em computadores e notebooks, mas o recurso também pode ser acessado direto pelo celular, facilitando a vida de muitas pessoas.

A proposta, apesar de diferente, é simples e pode ser executada em poucos passos. Confira o passo a passo e entenda como é possível utilizar a técnica sem qualquer complicação.

Como usar o WhatsApp Web pelo celular

Antes de mais nada, é importante que você tenha dois celulares em mãos, afinal, um deles servirá como substituto do computador.

Passo 1

Feito isso, escolha um dos aparelhos e use-o para abrir o navegador. Logo após, na barra de pesquisa, digite o endereço do WhatsApp Web (web.whatsapp.com).

Passo 2

Agora é preciso transformar a página inicial do navegador do celular em sua versão para computador. Se você estiver usando o Google Chrome como navegador, basta clicar nos três pontinhos no lado superior direito da tela e procurar a opção “site para computador”. Em outros navegadores, o processo costuma ser parecido com esse descrito.

Passo 3

Com esse comando, a página recarregará automaticamente, mostrando a versão conhecida do WhatsApp Web no computador, incluindo o QR Code que deve ser lido pelo aparelho, afinal, é ele o responsável por sincronizar ambos os celulares.

Função no Android e iOS

Passo 4

Usando o outro celular, entre no app do WhatsApp e procure pela opção “WhatsApp Web”. Para isso, basta clicar nos três pontinhos no canto superior direito, seguido pela opção “WhatsApp Web” que é mostrada no Android.

Para quem usa iPhone, não é difícil repetir o processo no sistema iOS. Basta clicar no ícone da engrenagem, no canto inferior direito, e depois em “WhatsApp Web/Desktop”.

Passo 5

Na nova tela que aparece, clique novamente no canto superior direito para adicionar um novo dispositivo, clicando no ícone de “+” para que o outro aparelho possa ser reconhecido. No iPhone, a mesma função é substituída por “Escanear Código QR”. Agora tudo já está pronto.

Passo 6

Feito isso, basta usar o QR Code gerado pelo primeiro aparelho e escaneá-lo usando o segundo. Em poucos segundos a conexão deve ser feita, permitindo a você usar o WhatsApp Web pelo celular sem precisar de um computador para isso.

Quando devo usar o WhatsApp Web pelo celular?

A alternativa é ótima para quem precisa usar o aplicativo em diferentes celulares e não sabe exatamente como fazer. Com a técnica, o problema é resolvido facilmente, mas é possível que você enfrente alguns problemas com a interface do programa, já que o WhatsApp Web foi projetado para funcionar em telas de computadores, notebooks etc. Ao ser visto pelo celular, a funcionalidade do WhatsApp Web deve ficar um pouco comprometida, dificultando o processo de responder a mensagens e de manusear o aplicativo em si. No entanto, em casos de extrema necessidade, é algo que vale a pena tentar.

Com isso, você terá o WhatsApp Web direto no seu celular de forma simples e sem maiores dificuldades!

