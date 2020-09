Saúde Conheça a medicina antroposófica e seu poder de cura

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

O método faz uso de medicamentos a base de substâncias de plantas, alguns animais e minerais. (Foto: Reprodução)

Criado pelo filósofo australiano, Rudolf Steiner, que acreditava que a boa saúde era resultado direto de equilíbrio de corpo e alma, a antroposofia nasceu em meados de 1920, e se popularizou rapidamente na Europa, sendo até hoje conhecida como uma filosofia espiritual, apesar de muitas vezes ser confundida com ciência, já que se trata de uma técnica embasada em muita pesquisa.

A medicina antroposófica foi desenvolvida a partir dos conceitos da antroposofia, desenvolvida por Steiner em colaboração com Oskar Schmiedel e a Dra. Ita Wegman, a última tendo sido responsável pela criação do primeiro centro de medicina antroposófica no mundo em 1921 na Suíça, além de ter sido a primeira pessoa a usar os resultados da pesquisa de Steiner para tratar seus pacientes.

Usada tanto para tratar doenças pré-estabelecidas quanto para a prevenção de doenças, o método faz uso de medicamentos a base de substâncias de plantas, alguns animais e minerais. Na sua preparação não são usados plantas geneticamente modificadas, qualquer material sintético, ou plantas as quais foram usadas agrotóxicos, ou qualquer material sintético e/ou químico.

A estrutura desses remédios tem o intuito de auxiliar o processo natural autocurativo do corpo humano, pois essa medicina acredita que o corpo tem a capacidade de se autocurar de todas as doenças que ele possa ter. Portanto, os medicamentos antroposóficos agem orientando o organismo a se defender mais apropriadamente da doença ativa, usando sua própria capacidade de autocura.

Os remédios antroposóficos funcionam em nosso organismo de 3 maneiras possíveis:

– Impulsionando um processo oposto a doença, auxiliando no processo de cura;

– Impulsionando um processo igual ao da doença, fazendo com que em resposta o organismo trabalhe mais rápido ainda para curar a doença;

– E ensinando ao corpo como vencer a doença enviando um modelo de como se livrar da enfermidade para o lugar onde a doença está alojada.

Além dos medicamentos antroposóficos, essa medicina também utiliza de chás, tinturas, compressas, banhos, e as vezes, dependendo do caso, também é receitado remédios alopáticos.

Contudo, há muito mais na medicina antroposófica que só medicamentos, como é o caso das massagens rítmicas, que trabalha o sistema rítmico, prevenindo o corpo de doenças, aliviando o stress e apoiando o processo de cura devido a sua capacidade de estimular a saúde e bem estar do organismo. Essa massagem foi desenvolvida pela Dra. Ita Wegman, que trabalhou com Steiner no desenvolvimento da medicina antroposófica, e a Dra. Margarethe Hauschka. As informações são do portal de notícias Terra.

