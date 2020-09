Bem-Estar Parece carne, mas não é: Veja a receita de um hambúrguer vegetal, com queijo vegano

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

Hambúrguer vegetal do chef Pablo Lamar, da hamburgueria Bob Beef. (Foto: Reprodução)

Parece carne, mas não é. A receita deste “hambúrguer” vegetariano é do chef carioca Pablo Lamar, da hamburgueria Bob Beef, que ainda sugere o uso de queijo vegano. “Tem sabor e textura de carne bovina”, garante Bob.

Ingredientes: Pão brioche (2 unidades); Hambúrguer vegetal (2 unidades); 80g de queijo prato vegano (remomenda-se Violife); molho barbecue a gosto; 100g de cebola caramelizada; 300g de cebola branca; 30g de açúcar; 15ml de shoyu; 15ml de azeite

O “hambúrguer” vegetal: 100g de grão-de-bico cozido; 200g de shiitake; 1 ovo; 20g de farinha de trigo; Sal a gosto; 1 colher de sobremesa de páprica defumada.

Preparo

“Hambúrguer vegetal”: Coloque em um processador todos os ingredientes, bata até formar uma massa homogênea. Com a massa pronta, divida em três e modele com as mãos os discos. Coloque no freezer durante uma hora.Depois, é só grelhar na frigideira ou churrasqueira, até ficar dourado, são dois minutos de cada lado na frigideira com azeite. Ou quatro de cada lado na churrasqueira.

Para fazer a cebola caramelizada, corte-a em fatias. Aqueça uma frigideira grande, adicione o azeite e em seguida a cebola. Deixe dourar, depois de uns três minutos, adicione o açúcar e shoyu, cozinhe em fogo baixo por dez minutos, mexendo a cada minuto para não queimar o fundo. Reserve.

Corte o pão ao meio, passe manteiga e doure na frigideira quente durante dois minutos. Isso ajuda a criar uma capa protetora que mantém o pão sequinho, sem absorver o molho.

Em seguida, com a frigideira bem quente, coloque um fio de azeite e os dois hambúrgueres de carne vegetal. Deixe dourar de um lado, vire e faça o mesmo com o outro lado. Quando virar o burger, coloque duas fatias do queijo vegano em cima de cada um e tampe por dois minutos para derreter o queijo.

Montagem

Na parte de baixo do pão, coloque o molho barbecue, sobre ele o hambúrguer com o queijo e por cima a cebola caramelizada. Pronto. Bom apetite!

Vegana ou vegetariana?

Quem se define como vegano adota uma dieta estritamente à base de vegetais. No entanto, essa ideia não fica restrita somente à alimentação. Ela diz respeito a mudanças de atitude no dia a dia.

Os veganos têm como meta o combate a todas as formas de exploração animal. Ou seja, além da comida, eles não usam roupas feitas a partir de pele e couro. Também não compram cosméticos de empresas reconhecidas por fazerem testes com animais e não frequentam alguns lugares como zoológicos e circos.

Isso os diferencia da dieta vegetariana. No caso do vegetarianismo, eles optam por tirar a carne vermelha e o frango do cardápio, mas muito continuam a consumir os produtos de origem animal, como leite e derivados e ovos.

