cerca de 40 a 60% das mulheres terão alguns períodos irregulares ao longo de suas vidas. (Foto: Reprodução)

É ruim o suficiente lidar com o seu período todo mês – as cólicas, o humor, a calcinha arruinada. Mas menstruar duas vezes no mês?

Acontece que isso não é tão anormal. O ciclo médio deve ocorrer a cada 21 a 35 dias e durar de dois a sete dias. Então, se você está na extremidade mais curta desse espectro, essa matemática pode se traduzir facilmente em ficar menstruada duas vezes em um mês. Além disso, cerca de 40 a 60% das mulheres terão alguns períodos irregulares ao longo de suas vidas.

Embora a maioria das razões seja totalmente benigna, ver o seu médico pode ajudar a identificar a causa. Aqui está o que pode estar acontecendo – e o que fazer para colocar seu ciclo de volta nos trilhos.

1. Você se esqueceu de tomar seu anticoncepcional

Falta de pílulas anticoncepcionais sempre causará sangramento irregular. Sempre que você não tomar corretamente, você vai sangrar porque você tem uma retirada abrupta dos hormônios. Esse tipo de sangramento, no entanto, não é uma emergência. Se você retomar o consumo correto, seguindo as instruções, o sangramento irá diminuir.

2. Você está grávida

Ok: gravidez significa fim momentâneo da menstruação. Mas, acredite ou não, algumas mulheres irão sangrar irregularmente se estiverem grávidas. A mancha durante a gravidez é muito comum, especialmente no primeiro trimestre, e pode ocorrer por uma série de razões, inclusive após exercícios pesados ou sexo, ou devido a pólipos. Obviamente, isso pode ser descartado com um simples teste de gravidez.

3. Você tem pólipos ou miomas uterinos

Problemas uterinos, como pólipos ou miomas – lesões benignas ou tumores que podem crescer no útero – são muito comuns e podem estar relacionados a problemas hormonais. Pólipos uterinos podem causar sangramento entre períodos. Já os miomas podem causar dor, dor nas costas, inchaço abdominal, anemia, dor com relação sexual e sangramento espontâneo porque eles são não associado ao ciclo menstrual.

4. Você tem uma infecção

Infecções vaginais e do colo do útero são incrivelmente irritantes por uma série de razões, não menos importantes, que podem causar sangramento fora do seu período e fazê-la menstruar duas vezes no mês. Inflamação ou infecção do colo do útero com bactérias, como vaginose bacteriana ou tricomoníase pode causar sangramento irregular. As infecções devem ser tratadas imediatamente.

5. Sua tireóide não está funcionando corretamente

Uma glândula tireóide hipoativa ou hiperativa pode causar a menstruação duas vezes em um mês. A glândula tireóide é regulada por hormônios produzidos e regulados na mesma área do cérebro – hipófise e hipotálamo – como os hormônios que controlam a menstruação e a ovulação. Quando um está desligado, o outro pode ser afetado. Isso é diagnosticado com um exame de sangue e normalmente tratado com medicação.

6. Você tem síndrome do ovário policístico

Síndrome do ovário policístico é um desequilíbrio hormonal que afeta entre 8 e 20% das mulheres, de acordo com o National Institutes of Health. É o resultado de uma ovulação menos frequente ou da falta de ovulação, levando a um desequilíbrio de estrogênio, progesterona e testosterona. Um dos muitos sintomas inclui sangramento irregular.

Outros sintomas comumente associados incluem acne, dificuldade em manter o peso, crescimento de pêlos em locais típicos de homens (como buço ou queixo) e problemas de fertilidade.

7. Você tem células pré-cancerígenas ou cancerígenas

Quando encontradas no útero e no colo do útero, as células pré-cancerígenas e cancerígenas podem causar sangramento irregular. Basta dizer que um tumor que cresce no colo do útero ou no útero pode sangrar de forma errática, levando a menstruar duas vezes no mês. Um estudo descobriu ainda que os períodos irregulares são mais propensos a levar ao câncer de ovário, por isso a detecção precoce é a chave.

8. Você está seriamente estressada

Altos níveis de estresse podem causar períodos mais frequentes ou completamente perdidos. Isso porque os hormônios que ativam os ovários a cada mês se originam no cérebro (onde também começa o estresse).

9. Você esteve viajando recentemente

Se você voltar de viagem e menstruar mais cedo do que o esperado, talvez seja possível culpar as férias. Dependendo de quão longe de casa você foi, viagens excessivas podem atrapalhar seu período. Interferir nos seus ritmos circadianos, como mudar os fusos horários ou trabalhar nos turnos da noite, pode causar alterações nos hormônios que acionam o ciclo.

10. Você está nos estágios iniciais da menopausa

A perimenopausa, que pode começar a partir dos 30 anos, pode causar períodos irregulares, incluindo mais frequentes e mais pesados do que o habitual. Não há muito o que fazer aqui. É preciso deixar a natureza seguir seu curso. Contudo, existem maneiras de amenizar os efeitos gerais da perimenopausa, como medicamentos ou outras terapias, de acordo com orientações médicas.

11. Você ganhou muito peso

Rápido ganho ou perda de peso e quantidades excessivas de exercício também podem afetar os hormônios que estimulam a ovulação, alterando o padrão típico do seu ciclo.

Normalmente, se você estiver fazendo exercícios extremos ou se estiver abaixo do peso, seu corpo desativa o processo ovulatório. Ele acha que está em uma situação de fome e não é uma boa hora para ter um bebê. Mas se você se tornar extremamente obesa, poderá ver um sangramento irregular ocorrendo mais ou menos frequentemente do que o normal, podendo menstruar duas vezes no mês.

12. você tem endometriose

A endometriose é uma condição em que parte do revestimento uterino fica preso fora do útero. Isso significa que há mais tecido a ser derramado todo mês, causando fluxos mais frequentes e mais pesados, levando a menstruar duas vezes no mês. Eles também podem ser bastante dolorosos e você pode ter outros sintomas como náusea, fadiga, dor durante o sexo e dores nos movimentos intestinais.

