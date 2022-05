Economia Conheça a nova tabela de redução de preços dos carros com novo IPI

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











a redução de 35% de IPI falada nos noticiários e redes sociais está concentrada nas picapes com peso bruto total até 5 toneladas. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na última sexta-feira (29), o governo federal ampliou a redução da alíquota de IPI para 35% para produtos industrializados em geral. No caso dos automóveis, a nova redução atinge apenas picapes e chassi-cabine de veículos com peso bruto total até 5 toneladas, além de carros híbridos e híbridos plug-in com motores a diesel.

Com base na leitura do decreto, a Bright Consulting – especializada em análise da indústria automobilística – preparou e divulgou uma tabela com a redução aplicável nos veículos leves.

“Outra mudança consistiu no arredondamento de alíquotas em duas casas decimais. A alíquota para picapes era de 8% antes do Decreto 10.979 e foi a 6,52% depois dele. Com esta alíquota, o preço desses veículos poderá ser reduzido em 1,2 pontos percentuais adicionais, se toda a redução de IPI for aplicada ao preço e não houver outras variações no período”, afirma o consultor Cassio Pagliarini, da Bright.

Além das novas alíquotas, uma adição importante foi a consideração na tabela de IPI de veículos híbridos e híbridos plug-in com motorização diesel. Antes tratados de forma genérica, agora valerá a mesma alíquota de 5,2% das picapes também para os modelos híbridos e híbridos plug-in com motores a diesel.

Essa alíquota é única e menor que as alíquotas para híbridos, qualquer que seja o peso e a eficiência energética. Portanto a redução de 35% de IPI falada nos noticiários e redes sociais está concentrada nas picapes com peso bruto total até 5 toneladas. Para os outros veículos, nada muda.

Para se ter ideia do impacto, a Fiat Strada Freedom cabine dupla 1.3, por exemplo, reduz o preço total em R$ 1.322 com a nova medida. Assim, essa versão do veículo mais vendido do Brasil poderá baixar de R$ 107.515 para R$ 106.193. Já no caso da Chevrolet S10, a diferença é maior e fica R$ 3.451 mais barata. Dessa forma, cai de R$ 283.030 para R$ 279.579 no modelo LTZ com cabine dupla e tração 4×4, um dos mais vendidos da picape feita em São José dos Campos (SP).

“A medida objetiva estimular a economia, afetada pela pandemia, com a finalidade de assegurar os níveis de atividade econômica e o emprego dos trabalhadores. Dessa forma, espera-se promover a recuperação econômica do país”, informa a Secretaria-Geral da Presidência da República. Com a medida, portanto, haverá impacto na arrecadação de R$ 15,2 milhões em 2022.

Cabe salientar, portanto, que a redução de 35% no IPI está concentrada nas picapes. Desse modo, para os demais veículos, nada muda em relação ao decreto 10.979. A medida permanece válida até o dia 31 de dezembro de 2026.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia