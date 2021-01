Variedades Conheça algumas dicas para cuidar dos cabelos cacheados em casa

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Cuidar corretamente dos cabelos cacheados exige trabalho, dedicação e cuidado. (Foto: Reprodução)

Cuidar corretamente dos cabelos cacheados exige trabalho, dedicação e cuidado. Isso tudo redobra quando ficamos impedidos de contar com profissionais e salões de cabeleireiros para nos ajudar.

Com os recursos que temos em casa, é possível cuidar dos cabelos cacheados e deixa-los como se tivéssemos acabado de sair de um salão.

Confira as dicas a seguir:

Como lavar cabelo cacheado

Se você costuma lavar os cabelo todos os dias, é hora de mudar esse hábito. Quem tem cachos deve lavar os fios, em média, três vezes por semana.

A lavagem correta deve ser feita sempre se certificando de que os dedos percorram toda a planta da cabeça para tirar bem a gordura dos fios. A temperatura da água deve ser morna e nunca use as unhas para esfregar o couro cabeludo.

Lembre-se de utilizar shampoo e condicionador indicados para cachos, que prometem cabelos definidos, com brilho, sem frizz e saudáveis, desde a primeira aplicação.

Hidratação, Nutrição e Reconstrução

O cabelo cacheado costuma ser mais seco nas pontas, porque a oleosidade natural não percorre o fio inteiro para deixá-lo hidratado. Então, a hidratação é fundamental para devolver a maciez, o brilho natural dos fios e, assim, poder modelá-los com mais facilidade.

A partir daí, é interessante organizar um cronograma capilar. Ele ganhou esse nome, porque cria uma estratégia semanal (quinzenal ou mensal, de acordo com sua necessidade) de hidratação, umectação (ou nutrição) e reconstrução dos cachos.

Após a lavagem dos fios, inclua na rotina de cuidados um tipo de hidratação, dependendo dos danos. A hidratação é a manutenção básica do cabelo, que lhe devolve a água perdida. Já a nutrição ou umectação é a etapa que devolve a oleosidade natural aos fios, quando eles estão com aspecto seco, áspero, sem definição e sem brilho.

E, se houver necessidade, invista em reconstrução. Ao passar por processos químicos intensos, como a descoloração ou o alisamento, o cabelo perde massa e precisa dessa reposição de vitaminas, minerais, proteínas e aminoácidos. Uma dica prática é apostar em ampolas de tratamento de ação rápida.

Como finalizar o cabelo cacheado

Após lavar e hidratar, você pode dar mais definição com produtos específicos para cabelo cacheado, como os modeladores, ativadores de cachos, cremes para pentear.

O melhor modo de definir os fios é utilizar o produto com eles ainda molhados e fazer a fitagem clássica. O processo é simples: separe uma mecha bem fininha, passe o produto, espalhe por todo o comprimento do fio e defina o cacho usando os dedos ou amassando de baixo para cima. Faça isso em todo cabelo e pronto! A grande vantagem é que a fitagem pode ser feita em casa sempre que você lavar os fios.

Secagem natural x secar com secador: Depois de lavado, uma boa dica é tirar a umidade do cabelo usando uma camiseta de algodão. Ela retira o excesso de água dos fios e ajuda a começar a definir os cachos sem que o cabelo arrepie. Feito isso, o ideal é deixar que os fios sequem naturalmente, sem secador e sem vento, para melhor definição dos cachos e, principalmente, para reduzir o frizz. Mas, se não for possível, o secador pode ser usado com difusor. Com ele, o ar quente não fica tão direcionado ao cabelo, o que melhora a finalização.

Quem tem cabelo cacheado e quer usar o difusor para acelerar a secagem, deve também investir em um protetor térmico para os fios. O modo correto de usar o aparelho é com temperatura e velocidade médias, sempre de baixo para cima. Vá fazendo isso por toda a extensão do cabelo, ligando e desligando a cada mudança de mecha para não aumentar o frizz.

