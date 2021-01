Variedades “As pessoas de 60 anos hoje não aparentam ter 60”, opina o cantor Daniel

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Daniel, um dos técnicos do "The Voice+". (Foto: Divulgação/Globo)

O The Voice+, edição do reality show musical da Globo para pessoas com mais de 60 anos, que estreia no próximo dia 17, marca o retorno do cantor Daniel ao time de jurados da atração – ele fez parte das três primeiras temporadas do The Voice Brasil, até 2014.

Em coletiva virtual realizada nesta quinta-feira (7), ao lado dos outros jurados, Claudia Leitte, Mumuzinho e Ludmilla, o sertanejo falou sobre sua percepção em relação à idade mínima para participar do programa.

“Quando era mais jovem, ouvia falar ‘tenho 60 anos’ e achava que a pessoa seria bem mais velha do que acho hoje. Não sei se é justamente porque estou um pouco mais maduro, também. As pessoas de 60 anos hoje não aparentam ter 60 anos.”

“Lógico que isso depende de cada um, vai de pessoa para pessoa. Mas estão trabalhando muito melhor essa questão da saúde, esporte e alimentação para chegarmos melhor aos nossos 60 anos de idade”, complementou Daniel, que ainda destacou a “bagagem de experiência de vida” dos participantes.

O cantor é o mais velho entre os técnicos desta edição, aos 52 anos. Os outros jurados ainda refletiram sobre como se imaginam ao chegar aos 60 anos de idade.

“Nunca parei para pensar. Mas quando ficar mais velha, quero estar muito rica, de comprar vários iates, muito famosa, muita saúde e fazendo vários programas no final de ano da Globo. Ter minha família, filhos”, planeja Ludmilla, aos 25.

Mumuzinho, 37, pensa em chegar aos 60 com simplicidade: “Vou ser aqueles coroas que vão parar na esquina e ficar jogando carta, trocando ideia, naquela resenha com a rapaziada antiga.”

“Quero ter só saúde e pessoas boas no meu caminho. O que eu puder passar para a garotada, um pouco do que vivi, meus acertos e meus erros, vou passar. E também vou querer ter um iate, igual a Ludmilla falou!”, brincou.

Claudia Leitte, aos 40, citou Madonna, 62, e Bell Marques, 68, como exemplos de vitalidade.

“[Quero estar] pleníssima, tipo Madonna, entrando numa bacia de gelo para poder relaxar os músculos, dar uma acordada para a próxima turnê estar incrível, em cima do palco, belíssima, cantando e dançando muito”, afirmou.

The Voice+

O The Voice+ estreia no dia 17 de janeiro e vai ao ar nas tardes de domingo, na Globo, e contará apenas com participantes maiores de 60 anos de idade.

O time de técnicos é composto por Claudia Leitte, Daniel e Mumuzinho, que já participaram de outras edições do programa, e Ludmilla, que faz sua estreia. Os apresentadores serão André Marques e Thalita Rebouças.

Para o processo de seleção para o programa, a produção do The Voice+ realizou conversas remotas por vídeo com os candidatos, que foram analisados por uma banca virtual de avaliadores.

