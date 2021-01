Variedades Cantora argentina nega rumores de romance com Neymar

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Neymar faz dancinha e cantora argentina Emilia Mernes comenta. (Foto: Reprodução/Instagram)

Emilia Mernes falou publicamente sobre os boatos de um suposto affair com Neymar Jr. ao participar do programa La Previa De Cantando.

Em uma chamada de vídeo, a cantora argentina foi questionada se estaria namorando o craque e logo respondeu: “Não! Menino, o que você está falando? Ai, vou embora, fico mal com essas coisas. Tchau, adoro vocês”, antes de desligar a chamada rapidamente.

Os boatos surgiram depois dos dois trocarem curtidas nas redes sociais e Emilia passar a virada de 2021 na companhia de Neymar no Rio de Janeiro. Os dois apareceram juntos em um vídeo cantando Bendición, uma das músicas da argentina.

Troca de likes

Antes de ser convidada para o Réveillon de Neymar e roubar a cena ao lado do camisa 10 da seleção brasileira, Emilia interagiu bastante com o atacante nas redes sociais. Em outubro do ano passado, o jogador publicou um vídeo nos Stories dançando “Bendición”, com um trecho da música como legenda. “Tú pon la mano en el fuego [Você colocou sua mão no fogo]”. “Que Flow”, repostou a cantora, com emojis de carinhas apaixonadas e chamas de fogo.

Neymar também curte com frequência as fotos e os conteúdos dela no Instagram. A cantora, no entanto, despista que haja alguma coisa entre eles. Em entrevista à apresentadora Claudia Vergara, do canal “Telemundo”, de Miami, Emilia falou de sua relação com o craque. “Ele é um bom amigo”, afirmou, em agosto de 2020.

