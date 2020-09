Rio Grande do Sul Conheça as medidas de prevenção nos serviços e atividades esportivas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Partidas ou treinos deverão ter o menor número de pessoas, conforme as regras da atividade esportiva. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) informa que a Portaria 643/2020, da Secretaria da Saúde (SES), estabelece medidas de prevenção, monitoramento e controle da pandemia a serem aplicadas nos estabelecimentos e nos serviços prestados de atividades esportivas ou práticas corporais, alterando a Portaria de SES 582/2020. As medidas passaram a vigorar na sexta-feira (25).

Nas práticas de quaisquer exercícios físicos coletivos ou que exijam contato físico, deverão ser observadas as regras do modelo de Distanciamento Controlado do governo do Estado, previstas para as regiões com bandeira laranja ou amarela. Partidas ou treinos deverão ter o menor número de pessoas, conforme as regras da atividade esportiva, acrescidos de um treinador, preparador ou árbitro por quadra.

Conforme a nova portaria, o estabelecimento deverá afastar, sempre que possível, os trabalhadores que pertencem aos grupos de risco de funções presenciais. Havendo impossibilidade, deve assegurar que as atividades sejam realizadas em ambiente com menor exposição ao risco de contaminação.

O titular da SEL, Francisco Vargas, ressalta ser necessário que os estabelecimentos do segmento esportivo mantenham os cuidados com a saúde pública nas práticas desportivas em meio à pandemia, seguindo os protocolos de distanciamento e saúde.

Impactos da pandemia

A pandemia de Covid-19 mexeu com as relações de trabalho, a vida em sociedade e a economia como um todo, e ainda com um dos principais elementos de lazer e entretenimento das pessoas: o esporte. A grande maioria das competições em todo o mundo foi suspensa ou encerrada pela metade, impedindo que milhões de torcedores vibrem pelas equipes e atletas favoritos como anteriormente. A questão é que essa mudança momentânea vai trazer grandes impactos no futuro, redefinindo questões financeiras e até o modo de consumir as modalidades.

É muito difícil dimensionar o impacto no esporte pelo simples fato de não ter uma previsão de retorno das atividades. Entretanto, a perda de receitas e patrocínios é o que mais preocupa. Há uma quebra de ciclo tanto das atividades esportivas quanto econômicas, atingindo uma cadeia produtiva que envolve marcas, produtos, venda de ingressos, cotas de TV e folha de pagamento com altos salários. No futebol brasileiro, estudo da consultoria EY estima um prejuízo superior a R$ 1 bilhão. Em outras modalidades, o cenário pode ser ainda pior se pensar no ciclo olímpico que projeta investimentos a cada quatro anos. Os Jogos de Tóquio, por exemplo, foram adiados para 2021, afetando diretamente clubes, federações e, principalmente, atletas e equipes

Dessa forma, o atual momento é marcado por alterações e rompimentos de contratos que, invariavelmente, não têm como serem mantidos. O patrocínio é um dos pilares fundamentais do esporte e estabelece relação com o marketing de grandes marcas. Na medida em que a economia sofre uma parada como essa, as receitas destinadas ao patrocínio também são reduzidas de forma drástica e, em alguns casos, encerradas completamente. Esta é a grande preocupação dos atletas: sem eventos, não há público, exposição na mídia e, consequentemente, divulgação das marcas.

Seguramente, os valores serão revistos nas próximas temporadas, pois o que determina o valor de um atleta ou de uma equipe é a capacidade de gerar resultados e a raridade. Agora, tudo isso está em discussão como em qualquer empresa que precisa honrar os compromissos. Contudo, com a redução da quarentena e a retomada gradativa da economia, os patrocinadores também precisarão do esporte para alavancar as marcas e produtos, uma vez que essa é uma relação de interdependência. A estimativa é de que os impactos negativos perdurem por um ou dois anos, mas, à medida que a normalidade se restabeleça, os valores devem voltar a crescer.

