Geral Conheça as principais revelações do Imposto de Renda de Donald Trump

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Trump é o primeiro presidente desde 1976 a ocultar detalhes básicos sobre suas finanças. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jornal The New York Times publicou, no domingo (27), dados das declarações de Imposto de Renda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de suas empresas, cobrindo mais de duas décadas. Há anos, Trump vinha se recusando a divulgar tais informações, sendo o primeiro presidente desde 1976 a ocultar detalhes básicos sobre suas finanças.

Sua resistência fez com que as declarações se transformassem em alguns dos documentos mais almejados da memória recente americana. Entre as descobertas principais do NYT estão:

– Trump não pagou Imposto de Renda em 11 dos 18 anos examinados pelo jornal. Em 2017, após se tornar presidente, ele desembolsou apenas US$ 750 (R$ 4.171).

– Ele reduziu seu Imposto de Renda com medidas questionáveis, incluindo uma restituição de US$ 72,9 milhões (R$ 405 milhões) que é alvo de uma auditoria da Receita Federal americana.

– Muitos de seus negócios mais proeminentes, incluindo seus campos de golfe, declararam grandes perdas, o que ajudou a reduzir sua carga tributária.

– A pressão sobre o presidente está aumentando conforme a cobrança de centenas de milhões de dólares dos quais é pessoalmente fiador se aproxima.

– Mesmo declarando perdas, ele continuou a desfrutar de um estilo de vida luxuoso ao lançar mão de deduções fiscais em situações que muitos classificariam como despesas pessoais. Entre elas, casas, uma aeronave e US$ 70 mil (R$ 389 mil) em cabeleireiros que o prepararam para aparições televisivas.

– Ivanka Trump, a filha mais velha do presidente, aparentemente recebeu “taxas de consultoria” enquanto trabalhava como funcionária das organizações Trump, algo que também ajudou a reduzir o Imposto de Renda.

– Como presidente, Trump recebeu mais dinheiro de fontes estrangeiras e grupos de interesse do que se sabia anteriormente. Os documentos, no entanto, não revelam quaisquer ligações anteriormente desconhecidas entre o chefe de governo e a Rússia.

É importante lembrar que as declarações não equivalem a um olhar cru e imparcial sobre as atividades financeiras do presidente e de suas empresas. São, na realidade, sua visão sobre suas próprias companhias, compiladas para a Receita. Ainda assim, permitem traçar o panorama mais detalhado até o momento. Abaixo, entenda em maiores detalhes os pontos-chave.

Mais detalhes

– Trump não pagou Imposto de Renda em boa parte das últimas duas décadas: Em 11 dos 18 anos analisados pelo NYT, ele não pagou nem sequer um centavo em Imposto de Renda. Em 2016 e 2017, ele pagou apenas US$ 750 (R$ 4.171). Mesmo escapando do Fisco, ele continuou a aproveitar o estilo de vida de um bilionário — algo que ele diz ser — enquanto suas empresas cobriam os gastos do que muitos considerariam despesas pessoais.

– As manobras fiscais o diferenciam de outros americanos abastados: Os impostos sobre os americanos mais ricos vêm caindo consideravelmente nas últimas décadas, e muitos usam brechas fiscais para reduzir seus pagamentos. Ainda assim, a maioria das pessoas abastadas paga bastante Imposto de Renda. Em 2017, o Imposto de Renda médio entre os contribuintes mais ricos — 0,001% da população — foi de 24,1%, segundo a Receita Federal. Nas últimas duas décadas, Trump desembolsou cerca de US$ 400 milhões (R$ 2,2 bilhões) a menos em seus impostos de renda combinados do que uma pessoa muito rica que pagou anualmente o valor médio para esse grupo.

– Ele paga menos impostos que os outros presidentes: Trump pode ser o presidente mais rico da História americana, mas frequentemente paga menos impostos que outros presidentes recentes. Barack Obama e George W. Bush regularmente pagavam, cada um, mais de US$100 mil (R$ 560 mil) por ano — e, por vezes, muito mais — em Imposto de Renda enquanto estavam na Casa Branca. Trump, por outro lado, lidera um governo federal para o qual não contribuiu com quase nada em vários anos.

– Uma grande restituição teve papel fundamental para isso: Trump se deparou com grandes impostos devidos após o sucesso inicial da franquia “O Aprendiz”, mas recuperou boa parte do dinheiro por meio de uma restituição. Ao todo, ele pagou inicialmente cerca de US$ 95 milhões (R$ 532 milhões) em Imposto de Renda ao longo de 18 anos. Mais tarde, conseguiu recuperar boa parte da quantia, com juros, após solicitar e receber uma restituição de US$ 72,9 milhões (R$ 405 milhões), começando em 2010. A restituição reduziu seu Imposto de Renda entre 2000 e 2017 para uma média anual de US$ 1,4 milhão (R$ 7,8 milhões). Para fins comparativos, o americano médio entre os 0,001% mais ricos pagou anualmente cerca de US$ 25 milhões (R$ 140 milhões) durante o mesmo período. As informações são do jornal The New York Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral