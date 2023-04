Tecnologia Conheça o Lemon8, novo aplicativo que a dona do TikTok vai lançar nos EUA

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2023

Lemon8 está inicialmente focado em tópicos como moda, alimentação saudável e bem-estar. (Foto: Reprodução/NYT)

Enquanto o CEO do TikTok estava sendo questionado por legisladores na semana passada sobre a relação do aplicativo com Pequim, com alguns até pedindo sua proibição, o proprietário chinês da empresa estava enviando uma mensagem aos americanos que fazem e publicam postagens regularmente nas redes sociais: Venha se juntar ao nosso novo aplicativo .

“ByteDance, a empresa-mãe da TikTok, convida você a se tornar um criador de lançamento em sua nova plataforma Lemon8 antes de ser implementada oficialmente nos Estados Unidos!”, disse uma das mensagens enviadas aos criadores na semana passada por empresas de marketing contratadas para fazer a divulgação.

As notas e os materiais relacionados, que foram revisados ​​pelo The New York Times, declararam a ambição do Lemon8 de se tornar um dos principais serviços de mídia social global e citaram o sucesso de sua “empresa irmã TikTok”.

Acrescentaram que a plataforma, que já foi introduzida discretamente nas lojas de aplicativos, usou “o mesmo mecanismo de recomendação que ajuda o TikTok a ter sucesso”. O foco inicial será em temas como moda, alimentação saudável e bem-estar.

A divulgação é um sinal de que a ByteDance parece determinada em suas ambições de se tornar uma das maiores fabricantes de aplicativos do mundo, inclusive nos Estados Unidos, apesar dos crescentes apelos em Washington para proibir o TikTok ou forçar os proprietários chineses da empresa a vendê-lo.

O TikTok acumulou 150 milhões de usuários nos EUA e a ByteDance parece ansiosa para replicar seu sucesso com o Lemon8.

Mas os legisladores e reguladores podem ter preocupações semelhantes com o Lemon8 assim como têm com o TikTok, que se tornou um campo de batalha central entre os Estados Unidos e a China sobre o poderio tecnológico e econômico.

Autoridades de Washington disseram que o TikTok representa um risco à segurança nacional, citando preocupações de que Pequim possa obter acesso a dados confidenciais sobre os usuários do aplicativo, como informações de localização, ou que possa usar as recomendações de conteúdo do TikTok para desinformação.

O Lemon8 está disponível para download, mas não foi lançado formalmente. ByteDance está planejando para maio um impulso de marketing global para atrair mais usuários, de acordo com e-mails para criadores. O site de notícias on-line Insider noticiou a entrada do Lemon8 nos Estados Unidos em fevereiro.

Krishna Subramanian, fundador da empresa de marketing de influenciadores Captiv8, descreveu o aplicativo como uma combinação de Pinterest e postagens de marca no Instagram, com foco maior em imagens e mais texto do que o TikTok. Tem duas colunas de conteúdo e está recheado de recomendações e dicas de produtos, de olho em abastecer as compras.

Seu “retrato de criador ideal” é uma mulher entre 22 e 26 anos na área de Nova York ou Los Angeles com foco em moda ou beleza, de acordo com apresentações que Lemon8 compartilhou com agências de marketing em janeiro. A visão do Lemon8, dizia uma página, era “construir a plataforma mais inspiradora e informativa para descobrir, compartilhar e dar vida às ideias”.

Lemon8 foi introduzido no Japão em abril de 2020 e alcançou 5 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo no ano passado, ao se expandir para outros países, incluindo Grã-Bretanha, Cingapura e Indonésia.

O esforço de recrutamento é um lembrete da lacuna entre como Washington vê o TikTok e o ByteDance e as percepções dos profissionais de marketing e dos usuários frequentemente jovens do TikTok, incluindo criadores que ganham dinheiro postando lá.

Os criadores do TikTok já estão incentivando os espectadores a segui-los no Lemon8, atraindo comentários repletos de emojis de limão. A ByteDance também possui uma ferramenta popular de edição de vídeo chamada CapCut, que se tornou um dos principais aplicativos gratuitos nas paradas das lojas de aplicativos do Google e da Apple.

