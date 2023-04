Tecnologia ChatGPT vira alvo de grupo de defesa do consumidor na Europa

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2023

ChatGPT tem sido alvo de críticas e pedidos para que seu desenvolvimento seja interrompido. (Foto: Bloomberg)

Depois que o bilionário Elon Musk e milhares de pessoas, entre pesquisadores, especialistas e executivos do setor de tecnologia, pediram nesta semana uma pausa no desenvolvimento de novas ferramentas de inteligência artificial (IA), foi a vez da Organização Europeia do Consumidor ( BEUC, na sigla em inglês) se manifestar e solicitar que as autoridades nacionais e da União Europeia (UE), incluindo órgãos de vigilância de proteção de dados, iniciem uma investigação sobre o ChatGPT e chatbots semelhantes.

O grupo ressalta que, embora a UE esteja trabalhando na primeira legislação mundial sobre IA, a preocupação é que levaria anos até que a lei entrasse em vigor, ‘”deixando os consumidores expostos a riscos causados por uma tecnologia que não é suficientemente regulamentada durante esse período intermediário e para a qual consumidores não estão preparados”.

Diretora Geral Adjunta do BEUC, Ursula Pachl ressalta que, apesar de todos os benefícios que a IA pode trazer para a sociedade, atualmente as pessoas não estão protegidos o suficiente dos danos que ela pode causar:

“Em apenas alguns meses, vimos uma aceitação massiva do ChatGPT e isso é apenas o começo. Esperar que o AI Act seja aprovado e entre em vigor, o que acontecerá daqui a alguns anos, não é bom o suficiente, pois há sérias preocupações crescentes sobre como o ChatGPT e chatbots semelhantes podem enganar e manipular as pessoas.”

O grupo reforça que ‘”esses sistemas de IA precisam de maior escrutínio público e as autoridades públicas devem reafirmar o controle sobre eles”.

Nas últimas semanas, vem crescendo o movimento para que sejam suspensas novas atualizações do ChatGPT e que a OpenAI, empresa que criou a ferramenta, seja investigada sobre uma série de riscos de privacidade, segurança cibernética e desinformação.

Na última sexta-feira (31), as autoridades italianas anunciaram a decisão de bloquear o ChatGPT, acusado de não respeitar a legislação relativa aos dados pessoais e de não dispor de um sistema de verificação de idade para usuários adolescentes.

Na semana que passou, um manifesto assinado por mais de mil pessoas, entre eles Elon Musk e o cofundador da Apple Steve Wozniak , pediu moratória de seis meses nas pesquisas.

Lançado no fim de novembro, o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial, cuja sigla significa Generative Pretrained Transformer (Transformador Generativo Pré-treinado). O programa é capaz de gerar conteúdos escritos, a partir de treino e uma gigante base de dados, indo de resumo de textos a criação de poemas, em poucos minutos.

