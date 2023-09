Mundo Conheça o plano do Paraguai para criar 100 mil postos de trabalho na fronteira com Brasil e congelar impostos

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Segundo o presidente paraguaio, Santiago Peña, as vagas serão criadas na região de Ciudad del Este. Foto: Reprodução Segundo o presidente paraguaio, Santiago Peña, as vagas serão criadas na região de Ciudad del Este. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um mês após tomar posse, o novo presidente do Paraguai, Santiago Peña, anunciou um plano para criar ao menos cem mil novos postos de trabalho na fronteira com o Paraná.

Santiago Peña, economista e ex-ministro da Fazenda com passagem pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), vem defendendo a criação de emprego como uma das principais bandeiras para retomar o crescimento de seu país.

As novas vagas, de acordo com o governo paraguaio, serão criadas na região de Ciudad del Este, especificamente na indústria de maquilas, que são as empresas que montam ou processam produtos com peças vindas de outros países, geralmente a custo mais baixo que o do país produtor. A indústria maquiladora costuma estar presente em áreas de fronteiras de países com benefícios fiscais, como Taiwan, Filipinas e Malásia.

O governo paraguaio, no entanto, não informou prazos para os 100 mil novos postos, que representam quatro vezes mais que as vagas atuais no setor local.

As novas vagas fazem parte da aposta do novo mandatário para angariar mais investimentos para o Paraguai. Para isso, ele vem anunciando um ambicioso plano de congelamento de impostos. No início deste mês, durante a inauguração da 7ª edição da Maquila Expo, em Ciudad del Este, Peña disse garantir que não subirá impostos pelos próximos cinco anos.

“Estou interessado em gerar uma revolução na indústria. Não estou interessado em cobrar impostos, mas em criar empregos porque é a melhor política social que um país pode ter”, disse o presidente paraguaio na ocasião. “E a maquila tem sido uma indústria que proporcionou milhares de empregos”.

No evento, o líder paraguaio afirmou ainda que seu país “é a economia mais estável da América Latina”.

“(O Paraguai) é o país que não só tem estabilidade macroeconómica, mas também estabilidade fiscal”, declarou, na ocasião.

No Paraguai, de acordo com o governo do país, essa indústria gera atualmente 25 mil empregos diretos e outros 60 mil indiretos. A maioria das vagas, ainda conforme com o governo paraguaio, é preenchida atualmente por mulheres em situação de vulnerabilidade.

Somente no ano passado, a indústria maquiladora alcançou recorde de US$ 1 bilhão em exportações e representa hoje 10,4% do total das exportações do país.

