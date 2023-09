Rio Grande do Sul Mais de 600 pessoas ainda estão desabrigadas no Rio Grande do Sul em decorrência das enchentes

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

As enchentes causaram 49 mortes confirmadas no Rio Grande do Sul.

As chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos em dezenas de cidades gaúchas durante o mês de setembro provocaram 49 mortes confirmadas no Rio Grande do Sul. Confira abaixo o balanço da Defesa Civil até as 18h desta sexta-feira (22) sobre as ações de resgate nas localidades atingidas.

Óbitos: 49

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 12

Santa Tereza: 1

São Valentim do Sul: 1

Desaparecidos: 9

De acordo com a lista divulgada pela Polícia Civil.

Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 3

Roca Sales: 2

Pessoas resgatadas: 3.130

Municípios afetados: 106

Desabrigados registrados: 5.177

Conforme registros efetuados pelos municípios no sistema S2iD.

Desabrigados no momento: 614

Segundo monitoramento da Secretaria de Assistência Social.

Desalojados: 22.203

Afetados: 392.917

Feridos: 943

