Variedades Conheça os 4 exercícios cardiovasculares que mais ajudam a queimar calorias

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Treinar boxe diariamente durante uma hora é capaz de fazer você perder até 750 calorias. (Foto: Reprodução)

Você exagerou nos últimos dias e quer dar uma turbinada nos seus exercícios? Que tal apostar em exercícios cardiovasculares que ajudam a queimar mais calorias e ainda se divertir enquanto os faz?

A corrida é uma das atividades físicas mais recomendadas porque, além do impacto positivo na perda de peso, especialistas afirmam que previne a osteoporose ao fortalecer os ossos, tonificar os músculos e o coração. Além de melhorar o fluxo sanguíneo, relaxar e liberar o estresse.

Embora correr seja um dos exercícios cardiovasculares mais populares do mundo, isso não significa que seja o único ou mesmo o melhor. Existem outras opções que permitem não só que você queime milhares de calorias em uma só sessão, como também se divirta durante o processo.

É importante lembrar que as informações aqui passadas têm caráter informativo, e não substituem o aconselhamento e acompanhamentos de médicos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e outros especialistas.

Confira abaixo os exercícios cardiovasculares que queimam muitas calorias:

Boxe

De acordo com o portal americano de Saúde e Fitness, treinar boxe diariamente durante uma hora é capaz de fazer você perder até 750 calorias. Já que trabalha o corpo da cabeça aos pés, além de exigir muita intensidade de sua parte.

Como mencionamos anteriormente, se parece muito intimidante fazer na frente de outra pessoa, também é possível acertar um saco de areia ou fazer no ar com a orientação de um treinador. Vale ressaltar que o boxe ainda ajuda a liberar o estresse, a tonificação, a resistência aprimorada e aumento da massa óssea.

Natação

Mergulhar em uma piscina é uma das atividades mais relaxantes de todas, mas quando se trata de cardio, você precisa aumentar a intensidade um pouco mais e fazê-lo continuamente para queimar entre 500 e 600 calorias em uma hora. Além desses tipos de benefícios físicos e mentais, também fortalece a musculatura, melhora o fluxo sanguíneo e o correto funcionamento dos pulmões, de acordo com o mesmo ambiente.

Spinning

Uma boa sessão de spinning com música e muito vigor é capaz de levantar o ânimo e fazer você perder de 400 a 600 calorias em cada uma delas. Este é um dos favoritos para muitas mulheres porque tem ótimos resultados em tonificar a parte inferior do corpo, como as nádegas, pernas e o abdômen. O melhor de tudo é que faz parte daquele seleto grupo de exercícios cardiovasculares em que você menos precisa se preocupar em acabar com lesões, o que o torna adequado para pessoas de qualquer idade, no ritmo adequado, sim.

Dança

Muito parecido com o anterior no que diz respeito aos seus benefícios, bom humor e grande ajuda para emagrecer, é a dança. Rotinas como a zumba, que mesclam diferentes ritmos latinos como salsa, reggaeton, merengue e muito mais, com boa intensidade, ajudam a perder até 600 calorias.

