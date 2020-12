Celebridades Gretchen rebate críticas após harmonização: “Povinho recalcado”

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantora de 61 anos rebateu haters em seu Twitter, na noite desta sexta-feira Foto: Reprodução/Instagram Cantora de 61 anos rebateu haters em seu Twitter, na noite desta sexta-feira. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gretchen, que mostrou nesta sexta-feira (11) o resultado de sua nova harmonização facial, foi alvo de haters em suas redes sociais e decidiu responder quem está criticando o resultado, que ainda está inchado por ser recente.

“Tiveram comentários ridículos sobre minha manutenção de harmonização. Sabe o que acontece? Estou bloqueando geral quem falar merda. Toda manutenção tem seu tempo de recuperação. E quem não entende isso tem que ser bloqueado. Está inchado porque acabei de fazer. Favor conferir resultado”, começou ela, seu Twitter, na noite de sexta-feira (11).

“Daqui uma semana quero ver esse povinho recalcado voltando aqui com outra conta pra dizer: ‘nossa, que linda. Você tá um arraso. Sem defeitos’. Me aguarde. O inchaço só demora uma semana. Aiiiii. Ahhhh, aiii sou eu que vou sapatear nas postagens. Sem preocupações com opiniões idiotas”, finalizou a cantora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades