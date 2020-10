Diante da “fundamentada suspeita”, o delegado informou ao senador que necessitaria fazer uma busca pessoal nele e solicitou que os policiais federais filmassem o ato, para evitar qualquer suspeita de abuso de autoridade. O vídeo está justamente guardado num cofre da PF. Na decisão em que estabelece o afastamento de Chico Rodrigues do Senado, o ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determina que as imagens sejam mantidas em sigilo sob a justificativa de que “o registro exibe demasiadamente a intimidade do investigado e não produz acréscimo significativo à investigação”. “Ao fazer a busca pessoal no Senador CHICO RODRIGUES, num primeiro momento, foi encontrado no interior de sua cueca, próximo às suas nádegas, maços de dinheiro que totalizaram a quantia de R$ 15.000,00”, registrou a PF.

Mas não se tratava de todo o dinheiro ainda. Já ao fim dos trabalhos de busca, a equipe da PF estava na sala da residência do senador preenchendo os documentos referentes ao ato quando perguntou se ele havia ocultado mais dinheiro. Surpreendentemente, Chico Rodrigues sacou um valor ainda maior de dentro da cueca. A PF então decidiu fazer uma última busca pessoal e encontrou um valor final de R$ 250 ainda escondido na roupa íntima do senador. “Ao ser indagado pela terceira vez, com bastante raiva, o Senador CHICO RODRIGUES enfiou a mão em sua cueca e sacou outros maços de dinheiro, que totalizaram a quantia de R$ 17.900,00. (…) equipe policial efetuou uma nova busca pessoal, oportunidade em que foi localizada, em sua cueca, a quantia de R$ 250,00”, registrou a PF. Ou seja, na ação, foram retirados maços de dinheiro das nádegas do senador três vezes, totalizando cerca de R$ 30 mil.

Repercussão

No dia seguinte ao escândalo, o assunto tomou as redes sociais. Apesar da gravidade da história, internautas repercutiram o assunto com piadas. No Twitter, o nome do senador e o termo “dinheiro na cueca” foram algumas das principais menções, mas várias hashtags sobre o assunto também viralizaram, como #dinheironabunda e #propinanabunda.

Famosos também não deixaram de comentar o flagra. Gregório Duvivier, Caíto Mainier e Marcelo Adnet foram alguns que, apesar de indignados com o fato, escreveram tuítes bem-humorados.

Internautas compartilharam nas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, imagens divertidas sobre o assunto, cheias de trocadilhos. Uma das fotos que repercutiram foi de uma placa na porta do restaurante Casa do Porto, no bairro Saúde, na Zona Portuária do Rio, que dizia assim: “Só aceitamos dinheiro tirado da carteira”. Algumas pessoas, nas redes, também lembraram a fala de Bolsonaro, há cerca de uma semana, sobre ele ter “acabado” com a Operação Lava-Jato porque o governo “não tem mais corrupção”.