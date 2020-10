Brasil O senador da cueca tem o próprio filho como suplente

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Se substituir o pai (na foto), Pedro Arthur assume o mandato até 2026. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O eventual substituto do senador Chico Rodrigues (DEM-RR) em caso de afastamento definitivo é o próprio filho, Pedro Arthur, também filiado ao DEM. Se substituir o pai, Pedro Arthur assume o mandato até 2026.

Na quinta-feira (15), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento de Rodrigues do Senado por 90 dias. A decisão precisa ser ratificada pelo Senado e foi tomada após operação da Polícia Federal (PF) que investiga desvios de aplicação de recursos de combate à covid-19 flagrar o senador com dinheiro escondido dentro da cueca.

Pedro concorreu a um cargo público pela primeira vez em 2018, como 1º suplente do pai. Na declaração ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse ter ensino superior completo e trabalhar como administrador.

Durante as operações da PF na casa de Chico Rodrigues, em Boa Vista, os policiais fizeram buscas na casa de Arthur, mas não encontraram “valores ou documentos relacionados aos fatos sob investigação”.

A PF chegou a solicitar a prisão preventiva de Rodrigues, sob o argumento de que a tentativa de esconder dinheiro caracterizaria flagrante, mas o ministro Barroso apontou que atualmente há dúvidas no entendimento do STF sobre prisões preventivas de parlamentares. Por isso, decidiu autorizar apenas o afastamento do senador, determinando que o Senado seja intimado para analisar se ratifica a medida.

A Polícia Federal informou ao ministro do Supremo que foram localizadas notas de dinheiro na cueca de Chico Rodrigues que totalizaram R$ 15 mil, além de valores encontrados em sua residência.

Comissão

O senador Chico Rodrigues foi retirado da comissão mista do Congresso Nacional responsável por acompanhar os gastos do governo federal com a pandemia.

O senador ocupava uma vaga de suplente na comissão, formada por deputados e senadores. Esse colegiado é responsável por acompanhar as ações do governo na pandemia, fiscalizar os gastos da União na crise e ouvir representantes da administração federal sobre as respostas à doença no País.

A vaga de Chico Rodrigues pertence ao bloco Vanguarda, formado por DEM, PL e PSC no Senado, que retirou o parlamentar por meio de ofício enviado à comissão nesta sexta-feira (16). Nenhum substituto para a cadeira foi colocado até o momento.

Além do afastamento, o senador é alvo de uma representação no Conselho de Ética do Senado. O escândalo pode levar o parlamentar a perder o mandato. Nos bastidores, porém, senadores discutem abrandar a situação de Rodrigues e criticam o afastamento de um integrante da Casa por meio de decisão individual de Barroso. Em nota, Rodrigues disse ser inocente.

