Navio de guerra iraniano tem capacidade para implantar cinco helicópteros ao mesmo tempo. (Foto: Reprodução)

As embarcações Iris Makran e Iris Dena, pertencentes à frota de guerra iraniana, ficarão ancoradas no porto do Rio de Janeiro até o dia 4 de março. Mas antes mesmo de sua chegada, os navios geraram uma tensão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Eles são dois dos principais exemplares do acervo da Marinha do Irã. Abaixo, leia mais sobre os navios iranianos.

Iris Makran

O navio Makran se juntou à frota naval do Exército do Irã em 13 de janeiro de 2021, segundo a agência de notícias local Iran Press News Agency. Uma espécie de porta-helicópteros, com dimensão de 228 metros de comprimento e 42 metros de largura, a embarcação militar – convertida a um petroleiro – se tornou a maior do país.

Composto por um deck bastante amplo, o veículo aquático permite abrigar cinco helicópteros ao mesmo tempo, que podem ligar os motores e decolar ao mesmo tempo. Ao todo, são 121 mil toneladas, que podem chegar a uma velocidade final de até 27,7 km/h e flutuar a 21,5 metros de altura.

Iris Dena

Quarto exemplar dos navios da Moudge, classe de fragatas leves iranianas, o Dena foi projetado e construído pela Marinha do Irã, sendo implementado ao quadro de guerra em junho de 2021. Além de ser equipado com várias armas, como torpedos e canhões navais, a embarcação tem ainda mísseis de cruzeiro antinavio.

Com 95 metros de comprimento, este modelo é menor e mais leve do que o Makran, já que chega a 1.500 toneladas. Alimentado por dois motores 500 kW e quatro geradores a diesel de 550 kW, o navio pode atingir uma velocidade máxima de 55,6 km/h e acomodar uma tripulação de até 140 pessoas.

Entenda o caso

A Marinha do Brasil contrariou um pedido dos Estados Unidos, e permitiu a entrada em portos brasileiros dos dois navios de guerra do Irã. As embarcações Iris Makran e Iris Dena receberam aval para atracar no porto do Rio de Janeiro, no domingo, e devem permanecer em solo nacional até 4 de março.

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, e assinada pelo vice-almirante Carlos Eduardo Horta Arentz, vice-chefe do Estado-Maior da Armada. A decisão ignorou a solicitação da embaixadora americana no Brasil, Elizabeth Bagley. No dia 15 de fevereiro, ela fez um apelo para que o governo brasileiro não permitisse que os dois navios de guerra iranianos atracassem no porto do Rio. Segundo a diplomata, essas embarcações são de um país que financia o comércio de produtos ilegais e o terrorismo.

“Esses navios, no passado, facilitaram o comércio ilícito e atividades terroristas. O Brasil é um país soberano, mas acreditamos fortemente que esses navios não deveriam atracar em qualquer lugar. Até o momento, não há nenhum outro país do hemisfério que tenha autorizado”, disse Bagley ao fazer o apelo ao Brasil. As informações são do jornal O Globo.

