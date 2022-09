Rio Grande do Sul Conheça os números da Expointer de 2022, que bateu todos os recordes de sua história

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Feira registrou desempenho inédito em volume de negócios e visitação. (Foto: Divulgação/Expointer)

A 45ª Expointer chegou ao fim batendo diversos recordes. Em nove dias de feira até este domingo (4), o volume de negócios chegou a quase R$ 7,15 bilhões, montante 165% acima do registrado na edição de 2019 – a última antes da pandemia de coronavírus. O movimento de visitantes também foi o maior em cinco décadas de evento em Esteio: 742 mil somente até o começo da tarde.

Todos os números apresentaram crescimento em relação a 2019. No segmento de máquinas e implementos (considerado o mais rentável da feira), o valor movimentado se aproximou de R$ 6,6 bilhões, um crescimento de 159%). Já no setor automobilístico, o resultado foi de R$ 491 milhões, com a venda de 1.674 unidades (alta de 251%).

Na pecuária, a comercialização de 1.309 animais totalizou quase R$ 12 milhões (42% acima do evento de 2019). A agricultura familiar (um dos mais populares entre os visitantes), por sua vez, vendeu R$ R$ 8,1 milhões (expansão de 78,5%). A venda de artesanato somou R$ 1,52 milhão (alta de 9,7%), ao passo que o setor de comércio apresentou movimentação de R$ 34,2 milhões.

O balanço foi divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul na Central no Parque de Exposições Assis Brasil, com a presença do chefe do Executivo, Ranolfo Vieira Júnior, do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Domingos Velho Lopes, da subsecretária do parque, Elizabeth Cirne-Lima, do prefeito de Esteio, Leonardo Paschoal, e de representantes de entidades parceiras.

“Esta Expointer mostra um amadurecimento da relação institucional entre Estado, município e as entidades copromotoras”, frisou Ranolfo. “Nossa expectativa foi superada em muito, a começar pelo público que bateu todos os recordes. Os números da movimentação financeira também demonstram que esta é a maior de todas as Expointer.”

O titular da Seapdr, por sua vez, destacou a união de forças para a realização da feira e a valorização do produtor rural, independentemente do tamanho de seu negócio:

“Conseguimos mostrar o que o Rio Grande unido pode fazer. Nossa estimativa era audaciosa, de R$ 4 bilhões, e chegamos a R$ 7 bilhões. Mostramos a união de agro, comércio, indústria e serviços, bem como a potência de um Estado que possui uma das maiores diversidades produtivas do mundo. Deixamos à sociedade a mensagem de que sabemos trabalhar unindo meio ambiente e produção”.

Já o prefeito de Esteio chamou a atenção para o fato de os benefícios econômicos da feira terem sido sentidos pelo município e pela região, para além dos muros do Parque Assis Brasil – só a rede hoteleira local esteve com ocupação acima de 80%.

“Se estamos vivendo uma feira de números recordes é porque o trabalho envolveu com muita união”, salientou. “A prefeitura esteve envolvida por meio de 170 servidores, desde julho. Não tivemos qualquer registro de surto alimentar, apenas três autos de infração sanitária, menor número da série histórica, o que reitera a importância do trabalho preventivo e também da responsabilidade dos expositores”.

Entidades parceiras

Representantes de entidades copromotoras também falaram sobre a retomada dos grandes resultados da Expointer, após dois anos atípicos devido ao impacto das restrições de atividades na pandemia. Também elogiaram, emocionados, a superação das expectativas.

Para o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, a 45ª edição da feira foi “um retrato fiel da pujança do agronegócio gaúcho e brasileiro”.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), Claudio Bier, falou sobre o seu segmento, que representou 93% das vendas: “Nosso agricultor observou a tecnologia embarcada, que está sendo aplicada nas máquinas, e então se entusiasmou. Isso mostra a pujança de nosso Estado”.

Representando a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), o vice-presidente Eugênio Zanetti, citou o Pavilhão Familar, que bateu recorde de vendas em um único dia já nos primeiros momentos da feira:

“Falar do setor representa sempre uma emoção muito grande. É uma alegria ver a satisfação de todas as famílias entre os 337 expositores desta edição. Por trás de cada estande há uma história e um sonho, representado o que há de melhor na agricultura familiar no Rio Grande do Sul”.

Também compareceram o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), João Francisco Wolf, e o gerente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado (Sistema Ocergs-Sescoop/RS), Tarcísio Minetto.

(Marcello Campos)

