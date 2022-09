Porto Alegre Em Porto Alegre, primeiro fim de semana de Acampamento Farroupilha tem mais de 30 mil visitantes

Evento prossegue até o dia 20 no Parque da Harmonia. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

O primeiro fim de semana do Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, foi marcado por intenso movimento. De acordo com a prefeitura, a estimativa de público é de que 30 mil pessoas passaram pelo evento, com portões abertos desde a sexta-feira (2) e que prossegue até o dia 20, com expectativa de um público total de 1 milhão de pessoas.

Realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa em parceria com a empresa GAM3 Parks, concessionária do Parque Harmonia, o festividade permaneceu dois anos sem realização, devido às restrições de atividades em meio à pandemia de coronavírus.

Os participantes dos 230 piquetes também aproveitaram para festejar o reencontro com tradicionalistas e população em geral, com muita música e churrasco – o aroma inconfundível já se espalha pelo Centro Histórico, Praia de Belas e outros bairros da capital gaúcha.

Somente neste sábado e domingo, foram assados quase 60 toneladas de carne em todos os piquetes, de acordo com informações apuradas pela assessoria de comunicação da concessionária.

Atrações

O Acampamento Farroupilha completa 40 anos de história e o tema dos festejos tem como lema “Etnias do Gaúcho: Rio Grande, Terra de Muitas Terras. Esta edição abrange ao menos 70 atrações culturais, todas gratuitas, entre os dias 7 e 20 de setembro.

A cerimônia de abertura oficial está marcada para esta quarta-feira (7) a partir das 18h, com a chegada da chama crioula.

Dividida em duas partes, a edição contempla a Programação Cultural dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre 2022, realizados no palco central com mais de 40 shows regionalistas, apresentações de grupos de dança e concursos de trova, dentre outros. O projeto conta com financiamento do programa Pró-Cultura do Rio Grande do Sul.

Já o Festival Multicultural “Quatro Tentos de Uma Raça”, que se divide entre o Piquete dos 250 anos de Porto Alegre e o palco paralelo, contará com mais de 30 atrações. A lista inclui músicos instrumentistas, trovadores, apresentação de chula, grupos de dança e espetáculo cênico. O projeto recebe incentivo por meio da Lei Rouanet, via Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

Piquetes

A montagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha terminou no 31 de agosto. Uma das estruturas é alusiva ao aniversário de 250 anos da fundação de Porto Alegre foi projetado pela Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas e pela GAM3 Parks, com 286 metros-quadrados.

A estrutura tem espaço para churrasco, salas fechadas para reuniões, cozinha, bar, atendimento e salão de eventos. Utilizam a unidade a prefeitura, a secretaria-geral do evento e a empresa concessionária.

(Marcello Campos)

