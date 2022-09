Polícia Motorista embriagado que dirigia em zigue-zague é preso na BR-290, em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Com visíveis sinais de embriaguez, o homem foi submetido ao teste do bafômetro Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante, na noite de domingo (04), um motorista que dirigia embriagado na BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Após denúncia de que um carro estava trafegando em zigue-zague na rodovia, os policiais rodoviários federais abordaram o homem, que conduzia um Peugeot 207, com placas de São Leopoldo, no Vale do Sinos.

O motorista aceitou realizar o teste do bafômetro, que apontou 0,74 miligramas/litro de álcool no sangue, mais do que o dobro da quantidade necessária para caracterizar o crime de embriaguez ao volante, que é de 0,34 miligrama/litro. Bebidas alcoólicas foram encontradas dentro do carro.

O homem, de 41 anos, natural de Porto Alegre, estava com a carteira de habilitação vencida desde 2018 e o licenciamento do carro atrasado. Ele já tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, crime ambiental, receptação, violação de domicílio e ameaça.

