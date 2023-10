Porto Alegre Conheça os vencedores do Prêmio Açorianos de Teatro, concedido pela Secretaria da Cultura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Honraria cultural é uma das mais importantes do País. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em cerimônia realizada no Centro Municipal de Cultura com a presença de diversos protagonistas das artes cênicas em Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (SMCec) anunciou os vencedores do 16º Prêmio Açorianos de Teatro deste ano. A honraria é uma das mais tradicionais do País e abrange 13 categorias.

– Melhor espetáculo: “O Inverno do Nosso Descontentamento – Nosso Ricardo III”.

– Melhor direção: Inês Marocco e Kalisy Cabeda, por “Trago Sorte, Mentira e Morte”.

– Atriz: Arlete Cunha, por “Gabinete de Curiosidades”.

– Ator: Marcelo Ádams, por “O Inverno do Nosso Descontentamento – Nosso Ricardo III”.

– Atriz coadjuvante: Margarida Peixoto, por “O Inverno do Nosso Descontentamento – Nosso Ricardo III”.

– Ator coadjuvante: Anildo Böes, por Trago Sorte Mentira e Morte.

– Cenografia: Luciano Alabarse, por “O Inverno do Nosso Descontentamento – Nosso Ricardo III”.

– Figurino: Antônio Rabàdan, por “O Inverno do Nosso Descontentamento – Nosso Ricardo III”.

– Iluminação: Maurício Moura e João Fraga, por “O Inverno do Nosso Descontentamento – Nosso Ricardo III”.

– Trilha Sonora: Grupo Cerco e Banda, por “Trago Sorte, Mentira e Morte”.

– Dramaturgia: Celso Zanini, por “Trago Sorte, Mentira e Morte”.

– Produção: Juliana Barros, por “Terapia de Casal”.

– Prêmio Especial do Júri: Inês Marocco, pelo conjunto da obra, trajetória e dedicação às artes cênicas como artista e professora.

Artes Plásticas

Nas Artes Plásticas, o Prêmio Açorianos teve divulgados os finalistas. A divulgação dos vencedores está marcada para a noite de 4 de dezembro, também no Centro Municipal de Cultura.

– Artista: Gustavo Assarian, Kami Bou, Leonardo Lopes, Mariana Riera e Mauro Espíndola.

– Trajetória: Elida Tessler, Fernanda Chemale, Guilherme Dable, Sandro Ka e Vinicius Vieira.

– Instituição: Espaço Força e Luz, Fundação Iberê, Galeria Ecarta, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Macrs), Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs).

– Prêmio Jovem Curador (Aliança Francesa): Carolina Bouvie Grippa, Cristina Barros, Gustavo Possamai, Mel Ferrari e Paula Bohrer.

– Prêmio de Residência Artística no Ateliê de Gravura da Fundação Iberê: Estêvão da Fontoura, Fernanda Chemale, Karen Axelrud, Mauro Espíndolae Wagner Mello.

– Acervos/Gestão: Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Marcrs), Fundação Iberê Camargo e Espaço Força e Luz.

– Difusão e Inovação Institucional? Instituto de Artes da UFRGS, Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, Espaço Força e Luz, Margs e Fundação Bienal.

– Acervos/Pesquisa: Vera Grieneisen (Arquiteto Theo Wiederspahn), Associação de Amigos do Margs (Documentários sobre o Acervo da instituição), Ana Luiza Koehler e Paula Ramos (Francis Pelichek), Nicolas Beidacki (Macrs) e Igor Simões, Izis Abreu e Caroline Ferreira (Margs).

– Publicações/Livro de Artista: “Dona Ana” (Tiago Coelho e Ana Sousa Werner), “Livro de Notas Pretas” (Wagner Mello), “Ser Trans” (Gabz 404) e “Tempo” (Ana Cattani e Airton Cattani).

– Publicações – Pesquisa/Documentação: “Ars Sexualis” (IA/UFRGS), “Desafios: Arte e Internet no Brasil” (Maria Amélia Bulhões), “Projeto Educativo da 13ª Bienal” (Fundação Bienal) e Revista “Valise” (UFRGS).

– Publicações – Catálogo: “1º Circuito Latino-Americano de Arte Contemporânea” (Casa de Cultura Mario Quintana), “Iberê e Porto Alegre – No andar do tempo” (Fundação Iberê), “Magliani” (Fundação Iberê), “O Silêncio Antes da Sombra” (Nicolas Beidacki) e “Trama: Arte Têxtil no Rio Grande do Sul” (Fundação Iberê).

– Ações Educativas: Edital de Seleção de Projetos Educativos (Macrs), Galeria Gazzebo, projeto “Presença Negra “(Margs), “Programa de Extensão Histórias e Práticas Artísticas” (IA/UFRGS) e “Projeto Educativo da 13ª Bienal (Fundação Bienal).

Os indicados por Exposição Individual, Exposição Coletiva, Curadoria Institucional e Curadoria Independente, bem como Difusão e Inovação Institucional e Difusão e Inovação Independete, podem ser conferidos no site prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/conheca-os-vencedores-do-premio-acorianos-de-teatro-concedido-pela-secretaria-da-cultura-de-porto-alegre/

Conheça os vencedores do Prêmio Açorianos de Teatro, concedido pela Secretaria da Cultura de Porto Alegre

2023-10-29