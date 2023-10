Porto Alegre Com programação intensa, a Feira do Livro de Porto Alegre prossegue até 15 de novembro

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2023

Descontos nas bancas de livros são um dos atrativos do evento. (Foto: Divulgação/Secom)

A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre chega nesta segunda-feira (30) ao seu quatro dia de atividades, com programação intensa na Praça da Alfândega (Centro Histórico) e em espaços de instituições localizadas no entorno. Até o dia 15 de novembro, o evento tem sessões de autógrafos, palestras, oficinas e os tradicionais descontos nas publicações à venda em mais de 100 bancas.

Participam da feira livrarias, editoras, instituições parceiras, escritores, ilustradores, contadores de histórias e outros profissionais. O patrono desta edição é o escritor e cineasta uruguaianense Tabajara Ruas, 81 anos. A programação cultural é gratuita.

O fim de semana sem chuva registrou um “bom público” a circular pelos corredores da Feira, de acordo com avaliação da prefeitura. Em praticamente todas as bancas, os descontos atraíam a atenção dos frequentadores.

Para os expositores, as promoções são uma estratégia positiva de vendas. “É comum os leitores procurarem os balaios e, depois, comprarem outros títulos de maior valor. Tenho percebido também um movimento grande de famílias neste início de feira”, comentou João Carneiro, da Tomo Editorial.

A aposentada Rosana Gomes Schmitz veio de Parobé para visitar a filha, na Zona Sul de Porto Alegre. Quando soube que a Feira do Livro havia começado, rumou para a Praça da Alfândega atrás promoções.

“Gosto muito dos balaios, sempre tem alguma coisa interessante. Mas é preciso procurar no início da feira, pois os títulos mais conhecidos são vendidos logo”, recomendou, após investir R$ 65 em quatro livros.

Segunda-feira (30)

Confira, a seguir, algumas das atrações desta segunda-feira. Os demais eventos podem ser conferidos de forma detalhada no site feiradolivro-poa.com.br.

– 8h-18h: Exposição “Fios Que Contam” (mostra de ilustrações produzidas em lã pela artista Patrícia Langlois para livros infantis). Superintendência Estadual do Ministério da Saúde (avenida Sepúlveda, entre Siqueira Campos e Mauá).

– 9h-20h: Exposição “Traçando Histórias” (mostra de ilustrações para literatura infanto-juvenil). Espaço Força e Luz (Rua da Praia nº 1.223).

– 9h-10h: “Cristiano Wapichana no ciclo “O Autor no Palco” (bate-papo com o escritor indígena). Espaço Carlos Urbim, na Praça da Alfândega.

–9h-12h: “Caminhos Literários: da Magia da Literatura ao Universo dos Quadrinhos” (palestra no auditório do Memorial do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega).

– 9h-12h: Sessão de autógrafos: “Escola Balão Vermelho”. Praça da Alfândega.

– 13h: Oficina de xadrez para crianças de 8 a 12 anos. Estande da Câmara de Vereadores de Porto Alegre na Praça da Alfândega.

– 15h30-16h: Contação de histórias com a equipe da Feira. Sala de Leitura Nanquinote.

– Sessão de autógrafos e bate-papo com Cristina Maria de Gouveia Caldeira e Márcia Santana Fernandes, organizadoras do livro “Inteligência Artificial e Propriedade Intelectual”. Memorial do Rio Grande do Sul, 1º Andar (Praça da Alfândega).

(Marcello Campos)

