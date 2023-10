Porto Alegre Semana começa com 2.396 vagas de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre

Entre os destaques, 330 vagas para merendeiro, 232 para atendente de lanchonete e 178 para operador de caixa Foto: Alex Rocha/PMPA Entre os destaque, 330 vagas para merendeiro, 232 para atendente de lanchonete e 178 para operador de caixa. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Sine Municipal de Porto Alegre inicia a semana com 2.396 novas vagas de emprego na Capital gaúcha, disponíveis para trabalhadores com variados níveis de escolaridade. Entre os destaques, 330 vagas para merendeiro, 232 para atendente de lanchonete e 178 para operador de caixa. Há 114 novas oportunidades para pessoas com deficiência.

Uma das principais exigências é a disponibilidade de horário. Confira a relação das vagas gerais e neste link a relação das oportunidades para pessoas com deficiência. Interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail: duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

