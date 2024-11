Polícia Conhecido como Carandiru, condomínio Princesa Isabel, em Porto Alegre, é alvo de operação policial

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Tentativa de feminicídio motivou a operação no condomínio Foto: Polícia Civil/Divulgação Tentativa de feminicídio motivou a operação no condomínio. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil realizou, no início da manhã desta quinta-feira (31), uma operação no condomínio Princesa Isabel, conhecido como Carandiru, no bairro Azenha, em Porto Alegre, para combater os crimes de tráfico de drogas, tentativa de feminicídio, porte ilegal de armas de fogo e associação criminosa.

Uma pistola calibre 380 com munições foi apreendida durante a operação. Um homem foi preso preventivamente por feminicídio tentado. Ele também é investigado por tráfico de drogas.

De acordo com os delegados Rafael Liedtke e Fernanda Campos, após o recebimento de denúncias e informações sobre a ocorrência de uma tentativa de feminicídio praticada por criminosos que comandam o tráfico de drogas no interior do condomínio, os policiais identificaram pelo menos três homens e um adolescente envolvidos no caso.

“Os criminosos identificados já são conhecidos das forças de segurança pública do nosso Estado, ostentando uma série de antecedentes pela prática de delitos graves, como tráfico de drogas, homicídio qualificado, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de calibre de uso restrito, associação para o tráfico de drogas, receptação de carro roubado e associação criminosa armada”, informou a Polícia Civil.

De acordo com o diretor-geral do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), delegado Carlos Braga Wendt, trata-se de uma ação importante por envolver um local conflagrado pelo tráfico de drogas e que, mais uma vez, é palco de ocorrências de crimes graves.

“Importante salientar que a grande maioria das pessoas que lá residem são pessoas de bem, trabalhadores, estudantes, mas há um grupo que insiste em afrontar o sistema legal, e esse grupo será alvo constante das forças policiais enquanto insistir nessas práticas criminosas”, disse Wendt.

