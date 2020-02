Inter Conmebol divulga datas e horários dos enfrentamentos do Inter contra o Tolima, pela Libertadores

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Decisão inicia na próxima quarta-feira (19) Foto: (Divulgação/Conmebol) Foto: (Divulgação/Conmebol)

A Conmebol confirmou, nesta sexta-feira, as datas e horários da disputa da terceira fase eliminatória da pré-Libertadores. O Inter enfrenta o Tolima em duas quartas-feiras, às 21h30. A primeira decisão inicia na próxima semana, no Chile, no estádio San Carlos de Apoquindo. A segunda partida ocorre no estádio Beira-Rio.

19/02 (quarta-feira) – 21h30 (de Brasília) – Tolima x Inter

26/02 (quarta-feira) – 21h30 (de Brasília) – Inter x Tolima

Quem vencer a disputa garante a vaga para a fase de grupos e entra automaticamente na Chave E, onde já estão Grêmio, Universidad Católica e América de Cali.

Confira os enfrentamentos da terceira fase da pré-Libertadores

