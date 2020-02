Inter Com bom retrospecto em clássicos, atacante do Inter vive expectativa por chance no Grenal

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Marcos Guilherme anotou dois gols nos últimos dois jogos pelo colorado Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Autor de dois gols nas últimas duas partidas, Marcos Guilherme vai, aos poucos, conquistando seu espaço no time do Inter. E, com clássico Grenal à vista, o jogador apresenta mais artifício em busca da titularidade no time de Eduardo Coudet: o bom retrospecto em clássicos regionais.

Antes de chegar em Porto Alegre, Marcos Guilherme defendeu o Athletico Paranaense e o São Paulo no Brasil. Pelo Furacão, onde iniciou a trajetória no futebol, o meia-atacante marcou contra os dois principais rivais do estado. Diante do Coritiba, foram oito jogos e dois gols. Já contra o Paraná, cinco confrontos e mais duas bolas na rede.

Já pelo São Paulo, o camisa 23 deixou a sua marca contra Palmeiras e Santos. O único rival que escapou do jogador foi o Corinthians, que chegou a sofrer um belo gol de Marcos Guilherme, em 2017, no Pacaembu, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Os números de Marcos Guilherme em clássicos:

Pelo São Paulo

Palmeiras

3 jogos

1 gol

Santos

3 jogos

1 gol

Corinthians

4 jogos

Pelo Athletico

Coritiba

8 jogos

2 gols

Paraná

5 jogos

2 gols

Neste sábado, o camisa 23, que participou de todos os jogos da equipe na temporada até aqui, tem a expectativa de fazer seu primeiro jogo contra o Grêmio: “Clássico é aquela partida que todo jogador gosta de jogar. A preparação é diferente, existe mais cobrança e a expectativa do torcedor é maior. Sempre acompanhei os jogos entre Inter e Grêmio e sei da importância e o que representa cada Grenal na história dos clubes. Hoje, defendo o Inter e, caso a oportunidade apareça, estou preparado e motivado para ajudar a equipe”, afirmou Marcos Guilherme à sua assessoria de imprensa.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário