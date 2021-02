Inter Conmebol parabeniza Inter por classificação antecipada na Libertadores 2021

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

A Conmebol, via twitter, parabenizou o Inter pela classificação antecipada à Copa Libertadores da América de 2021. O colorado é o líder do Campeonato Brasileiro e matematicamente não fica mais de fora da competição sul-americana. Será a 14ª participação da equipe gaúcha, sido campeão em 2006 e 2010. Na edição de 2020, foi eliminado pelo Boca Juniors, em partida onde venceu por 1 a 0, levou aos pênaltis, perdendo por 5 a 4 na La Bombonera.

Atualmente, líder do Brasileirão, com 65 pontos, não pode mais ser alcançado pelo Athletico, seu próximo rival e que ocupa o oitavo lugar na tabela, com 20 pontos a menos. Ou seja, na pior das hipóteses, o Colorado pode terminar o campeonato na sétima posição. O que ainda lhe classificaria, já que o Palmeiras, venceu a Libertadores e transformou o G6 em G7. O Verdão atualmente está em sexto com 52 pontos, mesma pontuação do Grêmio, o sétimo.

Mesmo pensando em outras soluções, o Inter está mesmo perto de garantir até, a vaga direta para a fase de grupos na próxima rodada. Para que isso aconteça, precisa superar o Athletico na Arena da Baixada e torcer para que o Fluminense tropece diante do Bahia. Caso vença os paranaenses, o Grêmio, que está em sétimo com 52, já não poderá alcançar a equipe de Abel.

O Inter enfrenta o Athletico na próxima quinta-feira (4), às 21h, na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

