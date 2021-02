Inter Com muitos pendurados, Inter inicia preparação para enfrentar Athletico-PR

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Na tarde de ontem (02), o Inter iniciou sua preparação para enfrentar o Athletico Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba.

No treinamento, os jogadores que atuaram no Beira-Rio no último domingo diante do Bragantino realizaram trabalhos físicos e regenerativos na academia do CT Parque Gigante. O restante do grupo foi ao gramado e fez uma atividade técnica de posse de bola, além de um mini-jogo em curto espaço de campo.

Para esta partida em Curitiba, o técnico Abel Braga não poderá contar com o volante Rodrigo Dourado, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na partida de domingo. Seu substituto será Rodrigo Lindoso.

O Inter ainda tem outros atletas que estão pendurados, são eles: Victor Cuesta, Rodrigo Lindoso, Moisés, Marcos Guilherme, Leandro Fernández, Abél Hernández e Jussa.

O Inter é líder da competição com 65 pontos, 4 de vantagem sobre o segundo colocado. Se vencer o Athletico na quinta, às 21h, o Inter ampliará seu recorde de vitórias consecutivas nos pontos corridos, chegando a 10 vitórias em sequência. Além de ficar cada vez mais perto do tetracampeonato do Brasileirão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter