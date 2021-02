Inter Marcos Guilherme completa 50 jogos com a camisa colorada e pode voltar a ter espaço com Abel Braga

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Marcos Guilherme foi novidade entrando na equipe colorada, no último domingo (31), na vitória sobre o Bragantino. O meia atacante completou 50 jogos com a camisa do Inter e foi elogiado pelo técnico Abel Braga, após a partida e deve ganhar mais espaço sob comando do técnico.

O jogador era um antigo titular, ainda no comando de Eduardo Coudet, e seguiu aparecendo diversas vezes durante a temporada. No entanto, com a chegada de Abel e a preferência por Caio Vidal, perdeu espaço, se mantendo no banco.

Contra o Bragantino, foi o segundo jogo consecutivo em que Marcos entrou no segundo tempo. No Grenal 429, o jogador também entrou durante a partida, onde o Inter perdia por 1 a 0 e conseguiu virar o jogo, com gols de Abel Hernández e Edenílson. E foram nos 45 minutos que esteve em campo contra o Bragantino, que trouxe bom repertório ao técnico Abel Braga. Na entrevista coletiva após a partida, o treinador deixou em aberto uma possibilidade de que ele possa ser titular nessa quinta-feira (4), contra o Athletico.

”O Marquinho entrou e está aí. Quem sabe se ele pegou a titularidade? Porque se comportou muito bem”, disse o treinador.

Marcos Guilherme foi titular pela última vez na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, em 12 de dezembro – há mais de 50 dias. Ao todo, ele soma 50 jogos pelo Inter, com quatro gols feitos e três assistências. Ele é o quinto jogador com mais partidas no elenco na temporada. O meia-atacante assinou contrato com o Inter até o fim de 2022.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

