Inter Lindoso retorna ao time e substitui Dourado contra o Athletico-PR; Marcos Guilherme pode aparecer

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

O Inter tem mais um confronto importante para seguir na briga do título nacional. A partida contra o Athletico-PR, na próxima quinta-feira (4) é um passo essencial para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. E Abel Braga deve repetir suas principais peças contra o furacão.

Mas um titular já está confirmado antes mesmo da equipe viajar à Curitiba: Rodrigo Lindoso. O volante entrou no lugar de Dourado na partida contra o Bragantino, o capitão já havia levado o terceiro cartão amarelo e não poderia jogar contra o Athletico, mas teve um desconforto muscular na coxa. O próprio Abel confirmou a titularidade de Lindoso.

”Tem um jogador que tem entrado em todos os jogos, em momento difíceis, tem se saído bem, que é o Lindoso. Hoje ele fez um segundo tempo incrível, não errou passe, e com certeza está escalado para quinta-feira.”, disse.

O jogador pode não ser a única mudança na equipe que começou contra o Bragantino. Abel deixou aberta a possibilidade de escalar Marcos Guilherme para iniciar a partida na Arena da Baixada no lugar de Caio Vidal. Já Thiago Galhardo, só deve retornar contra o Sport, na próxima rodada.

Portanto, o provável Inter tem:

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Praxedes, Caio Vidal (Marcos Guilherme) e Patrick; Yuri Alberto

O Inter é líder isolado do Brasileirão com 65 pontos e enfrenta o Athletico-PR na próxima quinta-feira, às 21h, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

