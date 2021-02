Inter Abel reconhece superioridade do Bragantino, parabeniza o grupo e destaca: ”Minha ferramenta é acreditar em todos”

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 1 de fevereiro de 2021

O caminho em busca da conquista do Campeonato Brasileiro segue à todo vapor do lado colorado. E a vitória de 2 a 1 sobre o Bragantino, no último domingo (31), foi uma das mais importantes para seguir na luta do título. No entanto, a partida contra a equipe de Bragança Paulista não foi nada fácil. O próprio técnico colorado, Abel Braga, comparou o futebol a uma luta de boxe e não poupou elogios ao time de Maurício Barbieri.

O colorado marcou um gol ainda no início da partida, com Patrick, de bicicleta. Viu o Bragantino crescer na partida, flutuar sobre as linhas e encontrar espaços, empatando com Helinho, no primeiro tempo. No intervalo, a equipe conversou com Abel Braga, que fez mudanças, alterou o ânimo dos jogadores, o suficiente para definir o jogo.

”Nós não ficamos alheios ou totalmente desconcentrados e não deixamos de sofrer, como tem acontecido nos jogos. Não tem jogo fácil, fácil é para quem vê. Se passamos por um Grenal que não se vencíamos há 11 partidas, não entrou ninguém de salto alto. Temos que correr bastante, como foi hoje”, disse Abel, após a partida.

O treinador admitiu que o Inter não teve uma das melhores partidas sob seu comando, mas elogiou a mudança de postura que a equipe teve, que foi a responsável pela vitória no placar, marcada por Edenilson, de pênalti. Abel, no entanto, assumiu novamente a estratégia de jogar menos com a posse de bola e comparou o futebol a uma luta de boxe.

”O futebol é uma luta de boxe, você ataca ou defende de acordo com o adversário. Primeiro tempo foi razoável, tivemos um gol depois de muito tempo com uma jogada de lateral, sofremos um gol inesperado pela maneira que foi. Quando fizemos 2 a 1, não recuamos, tanto que tirei um jogador que compõe bem a nível de meio-campo e tem sido destaque da equipe, o Patrick. Eles nos empurraram, porque é um time que gosta da bola, com capacidade.”, pontuou. O Inter agora soma 65 pontos na liderança do Brasileirão, cinco à frente do Atlético-MG, novo segundo colocado. Mas o Flamengo joga nesta segunda e pode recuperar os quatro pontos de diferença. Na próxima quinta, o Colorado enfrenta o Athletico-PR, às 21h, na Arena da Baixada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter