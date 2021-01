Futebol Inter duela com o Bragantino no Beira-Rio pela 33ª rodada do Brasileirão

Partida ocorre no Estádio Beira-Rio. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

Em Porto Alegre, o Inter recebe o Bragantino em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

O colorado não tem como perder a liderança nesta rodada do Brasileirão. São quatro pontos a mais que o Flamengo e São Paulo. No entanto, para evitar a sombra dos concorrentes, o Inter entra em campo em busca da vitória. A ordem é ampliar a série de oito vitórias seguidas. Desta maneira, não verá os principais concorrentes encostarem e ainda mexerá com o psicológico de quem vem atrás.

O Bragantino começou o ano com um ótimo desempenho. O time do interior surpreendeu o Corinthians em Itaquera, na última rodada, por exemplo, por “ganhar” a disputa no meio. E ainda não perdeu em 2021.

Ficha técnica

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Peglow e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

RB Bragantino: Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ryller e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Árbitro: Savio Pereira (DF), assistido por Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo DF). Quarto árbitro: Roger Goulart (RS). VAR: Heber Roberto Lopes (SC), assistido por Lucas Paulo Torezin (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR).

