Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2021

O Grêmio foi até Curitiba, capital do Paraná, enfrentar o Coritiba no Estádio Couto Pereira pela 33ª rodada do Brasileirão.

Com um time alternativo, o Tricolor saiu na frente e abriu o marcador aos 19 minutos, após uma cobrança de Jean Pyerre, em que Paulo Miranda desviou de cabeça para o fundo do gol. Mas viu o Coxa empatar o duelo em cobrança de pênalti: 1 a 1.

Com o resultado, o Grêmio soma um ponto na competição, chegando a 53.

Primeiro Tempo – A primeira oportunidade do Grêmio no ataque foi com Ferreira, aos 3 minutos. O atacante dominou na esquerda, passou pela marcação e mandou a gol, mas a bola passou por sobre a meta. Quatro minutos depois, foi a vez de Vanderson deixar Thaciano em condições na entrada da área – o meia recebeu o passe e chutou, mandando à direita do gol paranaense.

O Coxa respondeu com Neilton, que da meia esquerda, cortou a marcação e arriscou de fora da área, levando perigo ao campo de defesa gremista. A bola saiu pela linha de fundo.

A melhor chance do Tricolor saiu aos 17’, quando Alisson recebeu na entrada da área e ficou cara a cara com Wilson. O atacante tentou deslocar o goleiro, que fez uma grande defesa. Em seguida, a chance foi de bola parada. Jean Pyerre colocou na área, na marca penal, para Paulo Miranda subir e desviar de cabeça para o fundo das redes, abrindo o marcador.

Passados 24’, o Grêmio chegou com Thaciano, que recebeu na meia esquerda um passe de Jean Pyerre e finalizou, mandando por sobre o gol.

Com 36 minutos jogados, o Coritiba ameaçou com um lançamento buscando Nathan. No lance, Cerutti chegava para completar, mas Paulo Victor saiu bem e afastou o perigo. Dois minutos depois, do lado gremista, Ferreira arriscou de fora da área, mas mandou pela linha de fundo.

Nos acréscimos, o Grêmio ainda teve um escanteio a seu favor. Alisson colocou na área, e a bola chegou a Isaque, que arrematou, mas explodiu na zaga.

Segundo Tempo – Na volta ao campo, o time de Renato Portaluppi não sofreu alterações.

Com 5 minutos de jogo, Galdezani arremata da entrada da área e chuta por cima do gol gremista. O Tricolor respondeu três minutos depois, quando Paulo Miranda fez um lançamento, Isaque desviou, mas a zaga conseguiu o corte.

Com 11 minutos, o Grêmio chegou com um lance construído por Ferreira, que acionou Cortez na esquerda. O lateral cruzou para Alisson, que cabeceou, mandando pra fora.

Passados 22’, o Tricolor chegou pela direita com Luiz Fernando, Alisson e Vanderson. O lateral acionou o atacante, que chutou. A bola chegou a Thaciano, desviando e acertando a trave. Mas os donos da casa responderam no minuto seguinte e conseguiram um pênalti, em uma jogada de Rafinha. Wilson foi para a cobrança e mandou no canto direita da meta tricolor, deixando tudo igual no Couto Pereira.

Até o final da partida, a equipe gaúcha buscou a vantagem no placar. Na reta final, aos 44’, o Grêmio teve um pênalti a seu favor. Jean Pyerre cobrou e Wilson defendeu no canto direito da meta. O jogo termina 1 a 1 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Ficha técnica

Coritiba: Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt (Rhodolfo, aos 28’/2ºT) e Jonathan; Nathan Silva, Hugo Moura (Rafinha, no intervalo), Matheus Galdezani, Sarrafiore (Cerutti, aos 34’/1ºT) e Neilton (Yan Sasse, aos 37’/2ºT); Nathan (Ricardo Oliveira, no intervalo). Técnico: Gustavo Morinigo.

Grêmio: Paulo Victor; Vanderson (Guilherme Azevedo, aos 33’/2ºT), Paulo Miranda, David Braz e Bruno Cortez; Darlan (Pinares, aos 33’/2ºT), Thaciano (Rodrigues, 43’/2ºT) e Jean Pyerre; Alisson, Isaque (Luiz Fernando, aos 17’/2ºT) e Ferreira (Everton, aos 17’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Cartões amarelos: Neilton e Rafinha (CTB) / Darlan, Cortez e David Braz (GRE)

Gols: Paulo Miranda, 19’/1ºT (GRE); Wilson, 27’/2ºT (CTB)

Arbitragem: Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP), na assistência Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP).

