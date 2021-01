Futebol Grêmio enfrenta o Coritiba no Estádio Couto Pereira pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2021

Bola rola no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Foto: Coritiba Foot Ball Club Bola rola no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. (Foto: Coritiba Foot Ball Club) Foto: Coritiba Foot Ball Club

O Grêmio está na capital do Paraná para enfrentar o Coritiba neste domingo (31), pela 33ª rodada do Brasileirão.

A equipa gaúcha entra em campo em busca do caminho para a retomada das vitórias. A série de empates nos últimos jogos, seguidas de duas derrotas, colocou o Grêmio em sexto lugar. Agora o time visitante tentará se aproximar do G-4; atualmente o tricolor está a seis pontos de distância.

Já o Coritiba tem apresentado uma reação nas últimas rodadas, com quatro jogos sem perder, mas encontra-se no Z-4, ocupando a penúltima colocação. A luta do time da casa é para fugir do rebaixamento.

Ficha técnica

Coritiba: Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Jonathan; Nathan Silva, Hugo Moura e Matheus Galdezani; Sarrafiore, Neilton e Nathan Fogaça. Técnico: Gustavo Morínigo.

Grêmio: Paulo Victor; Vanderson, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Darlan e Thaciano; Alisson, Jean Pyerre e Ferreira; Isaque. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Marcelo Van Gasse e Luiz Alberto Andrini Nogueira. VAR: José Cláudio Rocha Filho (quarteto paulista).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

