15 de abril de 2023

Sandra Mathias de Sá chegou a tirar coleira do cachorro e chicotear Max dos Santos. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Após a reunião extraordinária, o Conselho Regional de Nutricionistas do Rio (CRN-4) decidiu abrir um Processo Ético-Disciplinar contra Sandra Mathias de Sá, que agrediu violentamente o entregador Max dos Santos na Zona Sul. Após as agressões, a mulher está sendo investigada pela Polícia Civil por lesão corporal e injúria racial.

Em nota, o CRN-4 informou que “após tomar conhecimento e apreciar denúncias sobre os atos que envolveram a nutricionista Sandra Mathias Correia de Sá”, um Processo Ético-Disciplinar vai ser instaurado para investigar a postura da mulher.

De acordo com a comissão de ética do conselho, a tramitação do processo ocorre em sigilo e outros detalhes não serão divulgados neste momento. Ao final do processo, informa o conselho, os fatos vão ser apurados e a mulher irá ser julgada, podendo ser absolvida ou condenada. Ela pode receber penas, como advertência, repreensão, multa, suspensão do exercício profissional por até 3 anos ou cancelamento do registro e proibição de exercer práticas como nutricionista.

O CRN-4 é uma autarquia federal, com poder para regulamentar, orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de nutricionistas e técnicos em nutrição. Sendo assim, após o ocorrido, o conselho divulgou uma nota de repúdio, afirmando que é completamente “contra os atos que envolvem a nutricionista Sandra Mathias Correia de Sá”.

A Justiça havia marcado um depoimento para a quarta-feira (11), mas a defesa de Sandra apresentou um atestado médico que alegava lesões que não permitiram a ida dela na delegacia. Ainda não há informações sobre a próxima data do depoimento.

Relembre o caso

No último domingo (9), a nutricionista e ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias de Sá, agrediu violentamente o entregador Max Angelo dos Santos, em São Conrado, na Zona Sul. A mulher disfere socos no homem e dá puxões fortes na camisa de Max. Em seguida, ele se esquiva e tenta se afastar.

Sandra não desiste e diz: “Tu não vai embora não, filha da p…”. Logo após, ela retira a coleira de seu cachorro e começa a chicotear as costas do entregador.

Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram que, pelo menos, duas pessoas foram atacadas pela ex-atleta. As vítimas já prestaram depoimento.

De acordo com relatos na internet, a mulher teria se revoltado pelos entregadores estarem sentados descansando na porta de uma loja, onde funcionam comércios na Estrada da Gávea, próximo ao número 847.

Em entrevista, o entregador Max dos Santos afirmou que a mulher foi motivada por preconceito racial. “[Ela me] chamou de marginal, de preto, disse que eu tinha que voltar para a favela e que eu não tenho que estar em São Conrado, porque ela paga IPTU e muitas outras coisas. Me mandou tomar em tudo quanto é lugar. É triste e eu só quero justiça, quero que ela pague pelo que ela fez”.

