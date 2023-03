Inter Conselho Deliberativo do Inter adia votação sobre adesão à Liga Forte Futebol

Uma comissão foi criada para estudar a matéria e dar um parecer na sessão que retomará a discussão para votação

A noite desta segunda-feira (13) foi marcada por uma reunião do Conselho Deliberativo do Inter. Na reunião, foi discutida a adesão ou não ao contrato da Liga Forte Futebol (LFF). O contrato prevê a venda de 20% dos direitos de transmissão a apenas um consórcio de empresas. A decisão foi adiada para 28 de março em um novo encontro.

Para isso, foi criado uma comissão para estudar a matéria e dar um parecer na sessão que retomará a discussão. O conselheiro Alexandre Chaves Barcellos presidirá o grupo, que também conta com outros conselheiros como Mauri Luiz da Silva, Vieira da Cunha, Emílio Papaléo e Ivandro Morbach, de distintos movimentos políticos do clube.

Se aprovado a adesão, o acordo terá validade pelo período de 50 anos. O Inter receberiam cerca de R$ 214 milhões de luvas entre as temporadas de 2023 e 2024. O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, é um dos favoráveis ao alinhamento com a Liga Forte Futebol. Outros clubes estão alinhados com a Liga Brasil (LIBRA), grupo que também pretende criar uma liga no futebol brasileiro.

O Inter acredita que a LFF defende uma divisão mais justa entre os valores distribuídos entre todos os clubes, enquanto a Liga Brasil mantém privilégio para alguns clubes.

