Brasil Conselho Federal de Medicina determina intervenção federal em Conselho Regional de Medicina Rio

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A decisão, que ainda não foi tornada pública, prevê afastamento temporário de diretores durante as apurações.(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por decisão do Conselho Federal de Medicina (CFM), uma intervenção será feita na gestão financeira do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj).

A decisão, que ainda não foi tornada pública, prevê afastamento temporário de diretores durante as apurações. Desde o início do ano, o Cremerj já vinha sendo alvo de uma auditoria do CFM.

A intervenção, na sequência dessa auditoria, tem como objetivo solucionar supostas irregularidades administrativas, como gestão temerária, falta de licitação em contratos e indícios de improbidade. Há ainda uma reclamação sobre contratações de funcionários sem concurso pelo Cremerj.

Nos bastidores do Cremerj, a percepção é de que está em curso uma disputa de forças entre as duas autarquias. A autarquia do Rio sustenta, desde que passou a ser auditada, que suas contas estão em dia, com cerca de R$ 20 milhões em caixa e distante da incapacidade financeira analisada pelo CFM.

Auditoria e intervenção estão sendo creditadas, no Rio, a uma motivação política. Isso porque no CFM está o conselheiro federal Raphael Câmara (ex-membro do governo Bolsonaro), que tentou presidir o Cremerj e não conseguiu. A desconfiança é de que Câmara teria articulado o pente-fino. Ele, no entanto, não é o responsável pelas decisões de corregedoria.

Também desde o início do ano, o Cremerj vem abrindo representações tanto no CFM quanto no MPF para denunciar o que entende ser um abuso quanto à auditoria e à intervenção (anteriormente, somente uma indicação de que ela aconteceria).

À procuradoria, foram enviados registros de mensagens de WhatsApp em que Câmara aparece adiantando, em janeiro, que a auditoria recém-iniciada, naquele mês, levaria à intervenção federal no Cremerj. O órgão do Rio afirmou ao MPF que Câmara tem provocado a atuação do CFM “por meio de denúncias sem qualquer indício de autoria ou materialidade, resultando em sucessivas auditorias”.

Procurado, o CFM afirma que não há decisão tornada pública sobre o tema. O Cremerj, por sua vez, defende o “histórico de gestão transparente e regular”, além de alegar que o CFM atua com falta de transparência sobre a auditoria, além da movitação política. A instituição também afirma que mantém compromisso com a transparência, disponibilizando suas contratações no Portal da Transparência. E informa que tem agido de maneira autônoma, “contra a crescente partidarização dos Conselhos de Medicina”, o que teria levado à dita represália e aos supostos “ataques infundados”. As informações são do portal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/conselho-federal-de-medicina-determina-intervencao-federal-em-conselho-regional-de-medicina-rio/

Conselho Federal de Medicina determina intervenção federal em Conselho Regional de Medicina Rio

2025-03-10