Brasil O Ministério da Educação vai lançar neste mês um grande programa para tentar melhorar os resultados desastrosos de Matemática das crianças nas escolas públicas do País

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

O novo programa, que deve ser lançado na segunda quinzena de março, se chamará Toda Matemática. (Foto: ABr)

O programa que visa melhorar os resultados de matemática nas escolas públicas estava sendo gestado somente pelos técnicos do ministério, mas caiu nas graças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e deve ser lançado com pompa. O novo programa, que deve ser lançado na segunda quinzena de março, se chamará Toda Matemática.

Apesar de só 5% dos estudantes terminarem o ensino médio com aprendizagem considerada adequada na disciplina, o MEC até então não tinha um programa focado na Matemática e colocava esforços apenas na alfabetização.

Mas especialistas passaram a alertar o ministro da Educação, Camilo Santana, de que o desenvolvimento do letramento matemático é tão importante quanto o da linguagem, principalmente nos primeiros anos escolares. A Matemática se tornou recentemente um tema prioritário para organizações da sociedade civil que apoiam a educação pública.

Diferentemente do que ocorre com a leitura e a escrita, em que o Ceará se destaca, o Brasil não tem uma rede de ensino que pode ser considerada um exemplo de ensino de Matemática. Os resultados são insatisfatórios em todos os Estados.

A ideia é que o MEC defina, assim como fez com a alfabetização, qual a nota em avaliações nacionais que será considerada como uma aprendizagem adequada de Matemática – para alunos do 5º ano, 9º ano do fundamental e do 3º ano do médio.

A partir disso, os governadores e prefeitos devem ter metas a seguir, ano a ano e ao fim de uma década, afirmaram especialistas de fora do ministério que participaram da elaboração do programa. As cidades e Estados com melhores desempenho devem ser premiadas pelo governo federal.

Procurado, o MEC não confirmou oficialmente o lançamento do Toda Matemática. O ministro Camilo – sabendo do interesse de Lula com o tema Matemática – levou a ideia ao presidente, que logo se entusiasmou. O anúncio agora está sendo organizado pelo Planalto.

A primeira meta do programa deve ser a de o Brasil voltar ao menos ao desempenho que os estudantes tinham em 2019, antes da pandemia. Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) mostram que eles tiveram dificuldade de recuperar conhecimentos e habilidades não consolidados em decorrência da crise sanitária, mesmo após quase 2 anos da retomada das aulas presencias (as últimas provas foram feitas em 2023).

O programa inclui ainda formação de professores que já estão atuando nas escolas públicas e recuperação dos alunos com déficits de aprendizagem.

A intenção é que as metodologias incentivadas sejam voltadas para um ensino de Matemática menos abstrato, com resolução de problemas e que faça sentido para as crianças, como sugerem as evidências de pesquisas atuais.

Como parte inicial do programa, no fim do ano passado, o MEC realizou em parceria com o Itaú Social um edital para reconhecer e fomentar projetos em escolas públicas voltados à promoção da aprendizagem em Matemática, com 18 premiados.

Resultados pioram quando as crianças crescem

Segundo os resultados de avaliações nacionais, como o Saeb, só 37% das crianças aos 10 anos sabem fazer operações simples matemáticas. Os resultados pioram quando os estudantes crescem. No 9º ano, aos 14 anos, são só 15% os que chegam ao nível adequado, em que conseguem resolver uma equação de 1º grau.

O Brasil também se sai pior em Matemática do que em Leitura em avaliações internacionais, como o Pisa. Na última prova, mais de 70% dos estudantes brasileiros estavam no nível 1 de desempenho, considerado insuficiente. Isso significa que eles não conseguem fazer contas de porcentagem aos 15 anos.

Lula lançou no ano passado o Impa Tech, o primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio, com investimento de R$ 160 milhões, em quatro anos. O processo seletivo leva em consideração as notas dos alunos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), criada por Lula em 2005. As informações são do portal Estadão.

