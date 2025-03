Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre participa de audiência em Brasília com o ministro da Fazenda. Na pauta, a reforma tributária

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Sebastião Melo (E) estará acompanhado de colegas de outras capitais no encontro com Fernando Haddad (D). (Fotos: Mateus Raugust/Arquivo PMPA)

O chefe do Executo municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo, participa de um audiência na tarde desta terça-feira (11) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Acompanhado de outros integrantes da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), ele tratará de assuntos como a regulamentação da reforma tributária e a composição do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), .

Participam do colegiado os gestores das principais capitais brasileiras, bem como os que comandam cidades com mais de 80 mil habitantes. De acordo com Melo, o comitê tem papel fundamental na coordenação entre as administrações tributárias dos Estados e municípios em relação ao IBS – que, pela mudança nas regras, substituirá o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e o Imposto Sobre Serviços (ISS)

“Somos todos municípios, sejam pequenos, médios ou grandes, e o municipalismo precisa estar unido e sob convergência”, ressaltou Melo antes de embarcar para a capital federal, no fim da tarde dessa segunda-feira (10). “Reafirmaremos nossa posição de que a FNP estará junto da reforma tributária, ocupando as cadeiras, conforme foi combinado.

O encontro está marcado para as 16h. Antes, o prefeito de Porto Alegre estará entre os convidados de um almoço na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), ao lado de seu colega de Salvador (BA), Bruno Reis. O tema do evento também é a reforma tributária. O retorno para Porto Alegre está previsto para a noite desta terça.

(Marcello Campos)

