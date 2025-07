Economia Conselho Nacional de Justiça comunica o vazamento de dados de 11 milhões de chaves Pix

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

As informações obtidas pelos criminosos virtuais são de natureza cadastral Foto: Marcello Casal/Agência Brasil As informações obtidas pelos criminosos virtuais são de natureza cadastral. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Mais de 11 milhões de chaves Pix tiveram dados cadastrais vazados no Brasil, informou o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) na noite de quarta-feira (23). A fraude ocorreu no Sisbajud (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), que interliga a Justiça ao BC (Banco Central).

O CNJ e o BC informaram que foram acessados de forma indevida as seguintes informações: nome da pessoa, chave Pix, nome do banco, número da agência e número da conta.

Segundo o CNJ, o problema ocorreu no domingo (20) e na segunda-feira (21) e foi prontamente corrigido. O CNJ e o BC reiteraram que não foram expostos dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário.

As informações obtidas pelos criminosos virtuais são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos nem acesso às contas ou a outros dados financeiros.

O Sisbajud é uma ferramenta eletrônica que permite aos juízes pedir informações financeiras e bloquear ativos de devedores. O sistema substitui o antigo BacenJud e facilita a comunicação entre o Judiciário e o sistema financeiro para o cumprimento de ordens judiciais.

Canal de consulta

O CNJ informou que oferecerá em breve, no site www.cnj.jus.br, uma ferramenta exclusiva para o cidadão consultar se foi afetado pela exposição de dados.

Transparência

O BC informou ter adotado as ações necessárias para a apuração detalhada do caso. O banco ressaltou que o incidente tem baixo impacto potencial para os usuários e que a comunicação não é exigida pela legislação. A autarquia, no entanto, decidiu divulgar a ocorrência por causa do princípio de transparência.

O BC também detalhará a ocorrência na página específica em seu site destinada a comunicar todas as exposições e vazamentos de dados desde a criação do Pix.

