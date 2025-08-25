Rio Grande do Sul Construção de barragens em arroios tem “cuidado ambiental rigoroso”, garante o governo gaúcho

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Estruturas em Dom Pedrito e São Gabriel são consideradas fundamentais contra cheias e estiagens. (Foto: Ariel Engster/SOP)

A construção das barragens do Taquarembó, em Dom Pedrito, e Jaguari, em São Gabriel, tem sido acompanhadas de um “cuidado ambiental rigoroso” no que se refere à preservação da faula e flora locais. Quem garante é o governo gaúcho, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), órgão responsável pelo gerenciamento dos trabalhos.

“Temos um compromisso duplo com a comunidade da região e com o Rio Grande do Sul: concluir as barragens e cuidar do meio ambiente”, ressalta a titular da pasta, Izabel Matte. “Todo o processo ocorre com um controle rígido, para que as normas e os cuidados necessários sejam respeitados.”

Antes mesmo de as obras começarem, foi realizado um estudo a fim de definir medidas para abrandar e compensar os impactos ambientais, além de potencializar ações benéficas. O objetivo foi assegurar que as estruturas pudessem ser erguidas em seus respectivos locais sem prejudicar as comunidades vizinhas.

Há outros cuidados durante a construção. Cada barragem conta com um plano que orienta sobre todos os programas que devem ser executados. Alguns duram todo o período da obra, outros são cumpridos em momentos específicos e há os sazonais. Por exemplo: o gerenciamento ambiental, que organiza todas as atividades, é contínuo, e a educação ambiental e a comunicação com os colaboradores que trabalham na obra são realizadas mensalmente.

Resgates

Animais e plantas têm sido resgatados enquanto uma região é desmatada para a realização das obras. Uma equipe realiza vistoria e, se encontra algum animal, afugenta ou resgata, dependendo da espécie. Dentre os animais encontrados há capivaras, graxains-do-campo, ouriços-cacheiros e jararacas-do-pampa.

Ao mesmo tempo, é feita a coleta de sementes, frutos e mudas de espécies nativas, especialmente das ameaçadas de extinção. Elas são cultivadas em um viveiro para posterior utilização em ações de educação ambiental ou no reflorestamento, que tem de ser feito em uma área equivalente à afetada. Na Campanha e na Fronteira-Oeste, crescem espécies como corticeira-do-banhado, jerivá, esporão-de-galo e sombra-de-touro.

O monitoramento de peixes migradores, como piava e pintado, ocorre por meio de marcação e de equipamentos que registram o deslocamento deles. As barragens contarão, inclusive, com espaços para que os peixes consigam passar de um lado para o outro das construções.

Além disso, há um monitoramento constante das condições do local impactado, como a qualidade da água ou a proliferação de animais, que continuará mesmo após a conclusão das construções. Semestralmente são enviados relatórios à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), que fiscaliza as ações.

Existem regras para coletar, tratar e destinar os resíduos das obras, além de medidas para reduzir, controlar e monitorar os poluentes no ar, como os gerados pelas máquinas e veículos.

O trânsito, inclusive, tem uma atenção especial: é feito um ordenamento do tráfego e realizadas ações para evitar atropelamentos de animais, com conscientização dos motoristas e sinalização das vias. Até a poeira nas estradas de chão é observada.

Nos programas de segurança dos trabalhadores incluem-se a capacitação da mão-de-obra, divulgação de informações sobre acidentes com animais peçonhentos e elaboração de um código de conduta. Além disso, busca-se educar a população local para prevenir a caça ilegal nas áreas das barragens.

Por fim, quando as obras estiverem concluídas (e falta pouco), um último estudo será feito para garantir a realização de todas as medidas exigidas e que o ambiente permaneça seguro. Depois disso, as barragens entram em funcionamento.

Também esstão previstas ações educativas à população e colaboradores das barragens, bem como para viabilizar o uso sustentável do solo e da água. Ainda durante as construções, já há recuperação das áreas alteradas, como os canteiros de obras ou as jazidas de onde é tirado o material para compor a barragem do Jaguari.

Resiliência climática

Jaguari e Taquarembó formarão um sistema que assegurará o abastecimento de água em períodos de estiagem, viabilizando, por meio do sistema de canais, a irrigação de aproximadamente 117 mil hectares, e regulará o nível dos rios nas cheias. Taquarembó garantirá, ainda, o fornecimento de água para a população.

As barragens fortalecerão a resiliência climática da região, reduzindo os impactos de eventos extremos e tornando o Rio Grande do Sul mais preparado para enfrentar crises. Juntas, atenderão a 235 mil habitantes em seis municípios: Cacequi, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Rosário do Sul, Santana do Livramento e São Gabriel.

