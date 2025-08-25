Expointer Número de animais bate recorde na Expointer 2025

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Feira registrou aumento de 39% nas inscrições, totalizando 6.696 animais nesta edição. (Foto: Gabriela Mariano/Divulgação)

O Parque de Exposições Assis Brasil começou a receber, nessa segunda-feira (25), os primeiros protagonistas da 48ª edição da Expointer. Neste ano, a feira registra um aumento de 39% no número de animais inscritos. O evento começa no próximo sábado, e os preparativos se intensificam para oferecer ao público o que há de melhor no agronegócio gaúcho.

Nas primeiras horas da manhã, os animais de pequeno porte foram os anfitriões do parque e chamaram a atenção de organizadores, trabalhadores e do público presente. Carneiros, búfalos e ovelhas que participarão das exposições e julgamentos também passaram pelos portões de entrada. Nas dependências do parque, a tradicional linguiça campeira esteve presente para celebrar a chegada.

Para o pecuarista Arthur do Nascimento, o momento é especial, pois resulta do trabalho realizado ao longo de vários meses. “Viemos melhorando a genética, e a Expointer é o grande palco da raça Texel, em que podemos avaliar se estamos atendendo às necessidades e avançando na criação”, afirmou o ovinocultor.

Em 2024, o evento foi prejudicado em razão do estado de emergência zoossanitária causado pela doença de Newcastle e a gripe aviária no Rio Grande do Sul, além dos transtornos provocados pela enchente do mês de maio.

“Estamos batendo um recorde, já que nos últimos 12 anos não se tinha esse número expressivo de animais. Isso é muito importante, não só para nós, para a feira, mas também porque representa uma situação de estabilidade. Por mais que tenham ocorrido crises no setor do agro no estado, a base da economia é a pecuária, pujança essa que está sendo bem representada nesta edição da feira”, comemora a subsecretária do Parque Assis Brasil, Elizabeth Cirne Lima.

Em 2025, a feira em Esteio conta com um total de 6.696 animais, somando os que participam de provas, julgamentos, vendas diretas e leilões. Enquanto a feira não começa, são realizadas as inspeções clínicas, com todo cuidado necessário para a segurança das grandes estrelas do parque durante os nove dias de evento.

A Expointer começa no próximo dia 30 e vai até 7 de setembro. Além do agronegócio gaúcho, a feira deve movimentar a cidade de Esteio, fomentando a economia e o turismo local. “Bares, restaurantes, hotéis e toda nossa comunidade se preparam para receber milhares de visitantes no nosso município. A expectativa não é diferente dentro do parque, pois, sem sombra de dúvidas, vamos bater recordes em prospecção de negócios, vendas e público”, celebra o prefeito de Esteio, Felipe Costella.

Número de animais bate recorde na Expointer 2025

2025-08-25