Dad Squarisi Construções ardilosas

Por Dad Squarisi | 3 de abril de 2022

(Foto: Reprodução)

O tempo dá coceira. Ninguém fica indiferente a ele. Tasso, lá por 1500, encontra-lhe uma aplicação: “Perdido está todo o tempo que em amor não se gasta”. “Tempo é dinheiro”, responde-lhe Teodore Wanke quatro séculos depois. “O que o tempo traz de experiência não vale o que leva de ilusões”, avalia Gabriel Pomeland.

“És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho”, acha Caetano. Machado de Assis não deixa por menos. “Matamos o tempo, o tempo nos enterra”. Conclusão: enquanto temos tempo, que tal dominar construções ardilosas que humilham gregos e troianos?

Conosco ou com nós?

O com nós só se emprega quando acompanhado de palavras reforçadoras como próprio, mesmo, todo: Os livros ficarão com nós todos. As crianças saíram com nós dois. Queremos estar de bem com nós mesmos.

Não aparecendo a palavra de reforço, usa-se conosco: As crianças saíram conosco. Queremos estar de bem conosco.

Mesmo

Para eu mesmo? Para mim mesmo? O pronome mesmo é zero à esquerda. Com ele ou sem ele, a regra permanece: Trouxe o papel para eu mesmo redigir. O livro é para eu mesma ler. O desafio é para mim mesma.

No caso, mesmo concorda com o gênero da pessoa. Quem fala é mulher? Use mesma. Homem? Dê a vez ao mesmo: O dinheiro é para mim mesmo, disse Paulo. Pediu para eu mesma falar, informou Maria.

Hora e ora

Olho vivo! Uma letra faz a diferença. Hora quer dizer 60 minutos. Ora significa agora, neste momento. Veja: Ganha R$ 10 por hora de trabalho. Por ora, estou desempregado.

Na dúvida, troque seis por meia dúzia: Ganha R$ 10 por 60 minutos de trabalho. Por agora, estou desempregado.

Abreviatura

Nesta alegre Pindorama, fala-se português. Por isso a abreviatura de horas não suporta dois pontos (2:15), coisa de inglês. Aqui a redução segue regras próprias (2h, 2h15, 2h15min40). Viu? A redução é sem-sem-sem: sem espaço, sem plural e sem ponto depois da abreviatura.

Mas e mais

Mais tem quatro letras. Mas tem três. A razão: a grandona é o contrário de menos. Na dúvida, substitua a palavra por menos. Se a declaração ganhar sentido contrário, dê passagem ao mais: Comi mais (menos) do que Maria. Paulo é mais (menos) educado que Luís. Acordei mais (menos) disposto.

Mas introduz ideia contrária. É conjunção adversativa. Joga no time de porém, todavia, contudo, entretanto: Estudei muito, mas não passei. (Substituí-la por mais? O contrário fica sem sentido. Xô!)

Demais e de mais

Ambas são formadas pelas mesmas palavras (de + mais). Mas exprimem ideias diferentes.

Demais significa demasiadamente: Comeu demais. Trabalha demais. Estava nervoso demais.

De mais quer dizer a mais, o contrário de de menos: Na confusão, recebi troco de mais (de menos). No pacote, veio um livro de mais (de menos). Não vejo nada de mais (de menos) no comportamento dele.

Em vez de x ao invés

Ao invés de = ao contrário de. É contrário mesmo, oposição: Morreu ao invés de viver.

Nas demais acepções = em vez, que quer dizer em lugar de, em substituição a. Foi ao cinema em vez de ir ao teatro.

Dica: deixe o ao invés de pra lá. Use em vez de. A locuçãozinha vale por dois: Morreu em vez de viver. Corre em vez de nadar.

Ao encontro x de encontro

Ao encontro de = em favor de ou na direção de: O projeto veio ao encontro de seus interesses. Caminhou ao encontro do filho.

De encontro a = contra, em sentido contrário a, oposição: O projeto vai de encontro às pretensões do governador.

Leitor pergunta

Confundo a ver com haver. Pode ajudar?

Maria Pena, Guarujá

A ver = ter relação: Minha história tem tudo a ver com a de Paulo. O que uma coisa tem a ver com a outra?

Haver = verbo: Deve haver muitas ruínas na Ucrânia.

