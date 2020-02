Mundo Consulado diz que China avança no combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2020

A China está em “fase final” na produção de vacina contra o novo coronavírus, de acordo com o Cônsul-Geral da China no Rio de Janeiro, Li Yang. Segundo ele, no entanto, ainda não há uma previsão para que ela seja de fato concluída e utilizada. O país também aprimora os exames para detecção do vírus.

“Estamos engajando um grupo de especialistas de nível mais alto para fazer o estudo e o desenvolvimento da vacina. Mas todos sabemos que vacina é coisa muito séria. Não podemos, só para reduzir o tempo, produzirmos uma coisa sem eficácia. Mas tenho forte confiança que a vacina vai nascer”, diz Li Yang em coletiva de imprensa.

Segundo ele, houve progressos. “Já foi alcançado progresso positivo na pesquisa e desenvolvimento da vacina contra esse vírus. Podemos dizer que já chegamos à fase final”.

O país também avançou na detecção do novo coronavírus. De acordo com Li Yang, os cientistas chineses desenvolveram um rápido método para detectar esse vírus. Os resultados dos exames são divulgados de 8 a 15 minutos. Ao todo, são feitos, 100 mil testes por dia no recém construído centro de detecção do vírus.

“Os casos confirmados estão crescendo rapidamente. A razão que os casos confirmados crescem rapidamente é que a capacidade de testar as amostras está aumentando”, disse.

De acordo com o último balanço divulgado pela China, há 17.205 casos de coronavírus confirmados e 361 mortes pelo vírus. Outras 475 pessoas foram curadas e receberam alta hospitalar. Ao todo, 146 casos foram detectados fora da China e uma morte ocorreu fora do território chinês.

