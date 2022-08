Rio Grande do Sul Consumidores gaúchos devem gastar, em média, mais de R$ 230 com presentes para o Dia dos Pais

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

A estimativa é da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A estimativa é da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Considerada uma das datas mais importantes para o comércio no Brasil, o Dia dos Pais, que neste ano será celebrado em 14 de agosto, incrementará as vendas dos lojistas gaúchos.

Segundo a FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), o ticket médio na aquisição de presentes deve ficar em torno de R$ 232. A entidade afirmou que a data comemorativa deve ajudar os comerciantes a manterem o gradual processo de recuperação das perdas que tiveram em 2020 e 2021 com as restrições ao seu funcionamento em razão da pandemia de coronavírus.

“Um detalhe importante é que o Dia dos Pais coincide com as liquidações de artigos de inverno, transformando-se em mais uma oportunidade de faturamento para os lojistas e de aquisição para os consumidores. Somando-se a isso, fatores como a reação dos indicadores de emprego e a existência de mais dinheiro circulando no mercado por causa das medidas sociais implementadas pelo governo federal, temos uma expectativa de que o volume de vendas na data comemorativa possa crescer até 8% na comparação com 2021. Destacando, claro, que com preços mais elevados por causa da inflação o faturamento dos lojistas tende a ser mais elevado”, afirmou o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

“Temos visto uma reativação da economia, que poderia ser mais intensa se a inflação não estivesse alta. Acreditamos que ela vá cair e vamos ter um avanço mais forte das vendas do comércio até o final do ano”, disse Koch.

De acordo com ele, “condições de pagamento facilitadas também contribuem para ampliar as vendas, conquistar e fidelizar consumidores”.

