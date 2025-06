Política Conta de luz mais cara: governo estima que derrubada de veto por parte do Congresso pode custar R$ 525 bilhões até 2040 no bolso dos brasileiros

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O cálculo do governo prevê um acréscimo de R$ 35,1 bilhões por ano na tarifa de energia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O cálculo do governo prevê um acréscimo de R$ 35,1 bilhões por ano na tarifa de energia. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo estima que pode chegar a R$ 525 bilhões até 2040 o impacto na conta de luz causado pela derrubada do Congresso ao veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um dispositivo inserido no projeto que tratava de estímulo à geração de energia eólica em alto-mar. O cálculo do governo prevê um acréscimo de R$ 35,1 bilhões por ano na tarifa de energia.

Durante a tramitação do projeto das eólicas, os parlamentares incluíram na proposta os chamados ‘jabutis’, artigos que não correspondem ao tema original do texto. O governo vetou parte desses trechos, mas acabou derrotado por deputados e senadores na sessão de terça-feira (17). Com a rejeição dos vetos, o governo será obrigado:

– A contratar energia de pequenas centrais hidrelétricas: custo de 12,4 bilhões;

– Contratar hidrogênio líquido a partir do etanol na Região Nordeste e de eólicas na Região Sul; custo de 1,4 bilhão;

– Prorrogar por 20 anos contratos de compra de energia do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa): custo de R$ 0,6 bilhões;

– contratar leilão de térmicas a gás mesmo sem necessidade: custo R$ 20,6 bilhões.

Um grupo formado por 12 associações do setor de energia encaminhou uma carta à Presidência da República alertando que estes trechos poderiam encarecer em R$ 545 bilhões, até 2050, para o consumidor a conta de energia. Os cálculos do governo agora estimam um custo ainda maior.

Após o alerta, o presidente Lula vetou pontos do projeto. Mas os parlamentares reverteram a decisão, ou seja, retomaram na lei os artigos que tornam a tarifa mais cara.

Nessa quinta (19), a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência confirmou que o governo vai editar nos próximos dias uma medida provisória (MP) com objetivo de diminuir o impacto na conta de luz.

“Diante desse quadro, em conversa com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, ajustamos o envio de Medida Provisória para revisar esses pontos, de forma a garantir menor impacto sobre o preço da energia aos consumidores”, diz a nota da secretaria.

Ainda restam outros vetos a trechos da lei das ólicas para serem apreciados. Portanto, esse ônus para o consumidor pode aumentar.

Os ministros Gleisi Hoffmann (SRI) e Rui Costa (Casa Civil) se reuniram com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e líderes da base governista na quarta-feira (18) para tratar do tema.

Os vetos foram derrubados por ampla maioria na Câmara e no Senado, com 347 votos de deputados e 48 de senadores. O placar foi ainda maior para a prorrogação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa).

Parlamentares do PT deram 70 votos para derrubar o veto de Lula, enquanto congressistas do PL, partido de oposição, deram 62.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/conta-de-luz-mais-cara-governo-estima-que-derrubada-de-veto-por-parte-do-congresso-pode-custar-r-525-bilhoes-ate-2040-no-bolso-dos-brasileiros/

Conta de luz mais cara: governo estima que derrubada de veto por parte do Congresso pode custar R$ 525 bilhões até 2040 no bolso dos brasileiros

2025-06-20