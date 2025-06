Economia Dólar sobe e fecha a R$ 5,52, após decisões sobre juros e de olho no conflito no Oriente Médio

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

O principal índice da B3 encerrou em baixa de 1,15% aos 137.115,83 pontos.

Nesta sexta-feira (20), o dólar operou em baixa ante outras moedas fortes após a Casa Branca informar que o presidente dos EUA, Donald Trump, decidirá sobre eventual entrada de Washington na guerra nas duas próximas semanas. No mercado doméstico, o dólar fechou em alta de 0,44%, a R$ 5,5249.

O Ibovespa fechou em queda, reagindo às decisões de política monetária de vários países, que saíram entre quarta-feira (18) e esta manhã, na volta dos feriados de Corpus Christi e de Juneteenth nos Estados Unidos. Nesta sexta, o principal índice da B3 encerrou em baixa de 1,15% aos 137.115,83 pontos. Além disso, ficou no foco a possibilidade de entrada dos EUA no conflito no Oriente Médio. A agenda de indicadores contou apenas com o índice de confiança do consumidor da zona do euro. Na B3, o dia foi de vencimento de opções sobre ações.

As bolsas de Nova York fecharam mistas nesta sexta-feira com investidores demonstrando alívio após o presidente Donald Trump adiar decisão sobre possível envolvimento de Washington no conflito entre Israel e Irã. Falas do diretor do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller defendendo que o Banco Central americano comece a discutir cortes de juros já em sua próxima reunião, em julho, também contribuíram para o apetite por risco. O Dow Jones subiu 0,08%, o S&P 500 caiu 0,22% e o Nasdaq recuou 0,51%.

As ações da Hapvida (HAPV3) figuraram entre as maiores baixas do índice. A companhia perdeu 5,24%. Hoje, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) divulgou os dados de vendas de medicamentos no varejo em maio, que apontam para um aumento de 14,2% no mês.

Entre as blue chips, a Petrobras Pn caiu 0,27% (PETR4) e a Petrobras On subiu 0,45% (PETR3). A Vale (VALE3) recuou 2,58% e contribuiu para queda do Ibovespa nesta sexta.

O índice de confiança do consumidor na zona do euro caiu de -15,2 em maio para -15,3 em junho, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta, pela Comissão Europeia, braço executivo da UE (União Europeia).

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta hoje, com avanços no continente e queda em Londres, seguindo um apetite por risco desencadeado por perspectivas de uma menor escalada no conflito entre Israel e Irã. Nesta tarde, a Bolsa de Londres fechou em queda de 0,20%, a de Paris avançou 0,48% e a de Frankfurt ganhou 1,17%.

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações modestas nesta terça-feira, enquanto investidores seguem monitorando os desdobramentos do conflito entre Israel e Irã e após o Banco do Japão (BoJ) manter sua principal taxa de juros em 0,5% pela terceira vez consecutiva e decidir reduzir suas compras mensais dos títulos do governo (JGBs). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

2025-06-20