Política Governo Lula avalia mandar avião para buscar brasileiros em Israel

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A FAB está de prontidão com uma aeronave para trazer os brasileiros de volta. Foto: Divulgação/FAB A FAB está de prontidão com uma aeronave para trazer os brasileiros de volta. (Foto: Divulgação/FAB) Foto: Divulgação/FAB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv começou a registrar os brasileiros que desejam sair de Israel. O país vem atacando o Irã desde a última sexta-feira, enquanto Teerã responde com mísseis. Com o espaço aéreo fechado, busca-se uma saída para aqueles que querem vir para o Brasil.

A Força Aérea Brasileira (FAB) está de prontidão com uma aeronave para trazer os brasileiros de volta. Mas o Itamaraty negocia opções de saída com Israel e outros países da região. Ao longo dessa semana, duas delegações de autoridades brasileiras que estavam em Israel, a convite do governo daquele país, conseguiram deixar o território israelense por terra, até a Jordânia. O primeiro grupo, com 12 pessoas, voltou ao Brasil de avião fretado, que saiu da Arábia Saudita.

O segundo grupo, formado por 28 pessoas, está em processo de retirada via Jordânia. A volta em voos comerciais recebe apoio do governo de Israel, que organizou e custeou a ida da delegação ao país. Além das missões oficiais, há 56 religiosos que estão na Galileia e outros turistas que solicitaram ajuda para repatriação.

Um formulário está sendo distribuído pela embaixada, para ser respondido por pessoa, independentemente da idade. Porém, não existe, por enquanto, um plano para a repatriação dessas pessoas. Em 2023, havia cerca de 14 mil brasileiros em Israel.

“De modo a permitir a identificação e localização atualizadas de brasileiros que se encontram em Israel e que tenham intenção de deixar o país, a embaixada solicita que seja preenchido o formulário abaixo indicado”, diz um alerta consular divulgado pela representação em Tel Aviv.

O alerta consular recomenda aos brasileiros que têm a intenção de deixar o país pelas fronteiras terrestres deverão fazê-lo por meios próprios. Neste momento, os postos estão operando, seguindo horários determinados que podem ser consultados na página que traz informações sobre pagamento de taxas e demais orientações.

O aeroporto internacional e o espaço aéreo de Israel estão fechados a todos os voos, sem previsão de reabertura. A exceção é para as aeronaves que obtenham permissão prévia excepcional, concedida pela Autoridade de Aviação Civil de Israel (ICAA) e pelo centro de operações do terminal aeroportuário.

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), recebeu, na quarta-feira, uma resposta oficial da FAB a um ofício em que solicitava apoio urgente para a repatriação de brasileiros retidos em Israel, após a escalada do conflito com o Irã. No texto, a FAB afirma que “encontra-se em condições de realizar a respectiva missão”, mas esclarece que cabe ao Ministério das Relações Exteriores, sob a orientação da Presidência da República, acionar oficialmente a Aeronáutica e o Ministério da Defesa para dar seguimento à operação.

“Seguimos em diálogo direto com a FAB e o Itamaraty. Essa sinalização é uma demonstração de que estamos prontos para agir. Nosso foco é garantir que todos os brasileiros voltem para casa em segurança”, afirmou o senador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governo-lula-avalia-mandar-aviao-para-buscar-brasileiros-em-israel/

Governo Lula avalia mandar avião para buscar brasileiros em Israel

2025-06-20